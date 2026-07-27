https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/evde-yaptigi-botoks-genc-kadinin-goz-kapagini-dusurdu-7-yila-kadar-hapsi-istendi-1107571522.html

Evde yaptığı botoks genç kadının göz kapağını düşürdü: 7 yıla kadar hapsi istendi

Evde yaptığı botoks genç kadının göz kapağını düşürdü: 7 yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Zeytinburnu'nda evde yaptığı botoks işlemi sonrası 21 yaşındaki genç kadının göz kapağının düştüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Karina Meltem Ateş için 2... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T11:28+0300

2026-07-27T11:28+0300

2026-07-27T11:28+0300

türki̇ye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

botoks

ceza

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki İdil Keten'in (21), 13 Mayıs'ta arkadaşının tavsiyesi üzerine sanık Karina Meltem Ateş'in Zeytinburnu'ndaki evine giderek botoks yaptırdığı belirtildi.İddianamede yer alan ifadeye göre Keten, işlemin ardından göz kapağının düştüğünü, durumu sorduğunda ise sanığın enfeksiyon kapmış olabileceğini söyleyerek kendisini geçiştirdiğini öne sürdü. Daha sonra hastaneye giderek tedavi altına alınan Keten, yaşananlar üzerine polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu.Sanık suçlamaları kabul etmediİddianamede savunmasına yer verilen sanık Karina Meltem Ateş, güzellik uzmanlığı eğitimi aldığını belirterek olay günü müştekinin bir arkadaşıyla birlikte yanına geldiğini söyledi.Ateş, müştekinin gözünde önceden problem bulunduğunu ileri sürerek kendisinin herhangi bir botoks işlemi uygulamadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.Dosyada yer alan hekim raporunda, İdil Keten'in mevcut yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu kaydedildi.Raporda ayrıca, sanığın evinde yapılan aramada botoks ve dolgu uygulamalarında kullanılabilecek çok sayıda şırınga, iğne ve enjeksiyon ürünü ele geçirildiği bilgisine yer verildi.Yetkisiz botoks uygulaması iddiasıİddianamede, sağlık kuruluşlarında yalnızca uzman hekimin yetkisinde bulunan botoks işleminin sanık tarafından evinde ve yetkisiz şekilde uygulandığı, bu işlem sonucunda müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi.Savcılık, sanık Karina Meltem Ateş hakkında "taksirle yaralama" ile "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-aralarinda-gulben-ergen-ve-mahsun-kirmizigul-1107569924.html

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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, botoks, ceza