https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-aralarinda-gulben-ergen-ve-mahsun-kirmizigul-1107569924.html
Ahbap soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağırıldı: Aralarında Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül de var
Ahbap soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağırıldı: Aralarında Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül de var
Sputnik Türkiye
Ahbah Soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadeye çağırıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T10:35+0300
2026-07-27T10:35+0300
2026-07-27T11:25+0300
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uğur dündar
gülben ergen
cumhuriyet başsavcılığı
haluk levent
hayko cepkin
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-4uncu-dalga-13-supheli-gozaltina-alindi-1107567041.html
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mahsun kırmızıgül, uğur dündar, gülben ergen, cumhuriyet başsavcılığı, haluk levent, hayko cepkin
mahsun kırmızıgül, uğur dündar, gülben ergen, cumhuriyet başsavcılığı, haluk levent, hayko cepkin
Ahbap soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağırıldı: Aralarında Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül de var
10:35 27.07.2026 (güncellendi: 11:25 27.07.2026)
Ahbah Soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.