https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-aralarinda-gulben-ergen-ve-mahsun-kirmizigul-1107569924.html

Ahbap soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağırıldı: Aralarında Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül de var

Ahbap soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağırıldı: Aralarında Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül de var

Sputnik Türkiye

Ahbah Soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadeye çağırıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T10:35+0300

2026-07-27T10:35+0300

2026-07-27T11:25+0300

türki̇ye

mahsun kırmızıgül

uğur dündar

gülben ergen

cumhuriyet başsavcılığı

haluk levent

hayko cepkin

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-4uncu-dalga-13-supheli-gozaltina-alindi-1107567041.html

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Sputnik Türkiye

mahsun kırmızıgül, uğur dündar, gülben ergen, cumhuriyet başsavcılığı, haluk levent, hayko cepkin