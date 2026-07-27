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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-aralarinda-gulben-ergen-ve-mahsun-kirmizigul-1107569924.html
Ahbap soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağırıldı: Aralarında Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül de var
Ahbap soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağırıldı: Aralarında Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül de var
Sputnik Türkiye
Ahbah Soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadeye çağırıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-4uncu-dalga-13-supheli-gozaltina-alindi-1107567041.html
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mahsun kırmızıgül, uğur dündar, gülben ergen, cumhuriyet başsavcılığı, haluk levent, hayko cepkin
mahsun kırmızıgül, uğur dündar, gülben ergen, cumhuriyet başsavcılığı, haluk levent, hayko cepkin

Ahbap soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağırıldı: Aralarında Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül de var

10:35 27.07.2026 (güncellendi: 11:25 27.07.2026)
Ahbaplar Soruşturması
Ahbaplar Soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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Ahbah Soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
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