https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/eski-abd-baskani-joe-bidenin-saglik-durumu-kotulesti-hizla-kilo-veriyor-1107578173.html

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu kötüleşti: Hızla kilo veriyor

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu kötüleşti: Hızla kilo veriyor

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Washington Post, Biden'ın metastatik prostat kanseri nedeniyle... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T14:16+0300

2026-07-27T14:16+0300

2026-07-27T14:16+0300

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Eski ABD Başkanı Joe Biden, metastatik prostat kanseri nedeniyle tedavi görmeye devam ediyor. Washington Post'un, Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, uygulanan tedavi olumlu sonuçlar verse de hastalık ve tedavi süreci, 83 yaşındaki eski başkanın fiziksel görünümünde belirgin değişikliklere yol açtı.Haberde, Biden'ın sağlık durumunun son aylarda gözle görülür şekilde zayıfladığı ve günlük yaşamının büyük bölümünün tedavi programı ile ailesine ayrıldığı belirtildi.Tedavinin etkili olduğu, ancak hastalığın iz bıraktığı belirtiliyorWashington Post'un aktardığı bilgilere göre, Biden Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından geçen yaklaşık 18 aylık süreçte, yakın aile üyeleri, eski dostları ve uzun yıllar birlikte çalıştığı danışmanlarıyla daha sakin bir yaşam sürdürüyor.Gazeteye konuşan kaynaklar, uygulanan tedavinin olumlu ilerlediğini ancak metastatik kanser ile tedavi sürecinin eski başkanın fiziksel direncini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.Prostat kanseri tedavisi 2025'te açıklanmıştıJoe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin ilk kapsamlı bilgiler Ekim 2025'te kamuoyuna yansımıştı. O dönemde eski ABD Başkanının prostat kanseri nedeniyle radyasyon tedavisi ve hormon tedavisi gördüğü açıklanmıştı.Washington Post'un son haberine göre ise hastalık metastatik evrede tedavi edilmeye devam ediyor.Başkanlık sonrası yaşamını tedavi ve ailesine odakladıGazetenin haberinde, Biden'ın yakın çevresinin eski başkanın yaşamında önemli bir değişim yaşandığını aktardığı belirtildi.Kaynaklara göre Biden'ın günleri artık ağırlıklı olarak kanser tedavisi, ailesiyle geçirdiği zaman ve uzun siyasi kariyerinin mirasını şekillendirme çabaları etrafında geçiyor. Sağlık durumu nedeniyle kamuoyu önündeki faaliyetlerinin de önceki dönemlere kıyasla önemli ölçüde azaldığı ifade ediliyor.

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