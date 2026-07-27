https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/dunya-devi-bankanin-turkiye-karari-subelerini-kapatiyor-1107571752.html
Dünya devi bankanın Türkiye kararı: Şubelerini kapatıyor
Dünya devi bankanın Türkiye kararı: Şubelerini kapatıyor
Sputnik Türkiye
ICBC Bank, Türkiye'deki 5 şubesini kapatma, 3 şubesini ise diğer şubelerle birleştirme kararını KAP'a bildirdi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T11:30+0300
2026-07-27T11:30+0300
2026-07-27T11:30+0300
ekonomi̇
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Dünyanın en büyük bankacılık gruplarından biri olan ICBC Bank, operasyonel verimliliği artırma hedefiyle Türkiye'de 5 şubesini kapatma, 3 şubesini ise diğer şubelerle birleştirme kararı aldığını KAP'a bildirdi.Operasyonel verimlilik vurgusu yapıldıBankanın yaptığı açıklamaya göre dünya devi banka, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Türkiye'deki 5 şubesini kapatma kararı aldı. Ayrıca 3 şubesini de diğer şubeler bünyesinde birleştirdiğini açıkladı. Stratejik planlama kapsamında alınan bu kararla şube yapılanmasına gidildiği ifade edildi. Yeniden yapılanmanın operasyonel verimliliği artırmaya yönelik olduğu belirtilirken, amacın şirket bünyesindeki kaynakların daha verimli kullanılması olduğu aktarıldı.Dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor. Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, 48 ülke ve bölgede faaliyet gösterirken, Türkiye'deki faaliyetlerini ICBC Turkey Bank aracılığıyla sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/dunyaca-unlu-banka-turkiye-icin-enflasyon-ve-faiz-beklentisini-yukseltti-1107538532.html
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kap, icbc, türkiye, banka
kap, icbc, türkiye, banka
Dünya devi bankanın Türkiye kararı: Şubelerini kapatıyor
ICBC Bank, Türkiye'deki 5 şubesini kapatma, 3 şubesini ise diğer şubelerle birleştirme kararını KAP'a bildirdi.
Dünyanın en büyük bankacılık gruplarından biri olan ICBC Bank, operasyonel verimliliği artırma hedefiyle Türkiye'de 5 şubesini kapatma, 3 şubesini ise diğer şubelerle birleştirme kararı aldığını KAP'a bildirdi.
Operasyonel verimlilik vurgusu yapıldı
Bankanın yaptığı açıklamaya göre dünya devi banka, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Türkiye'deki 5 şubesini kapatma kararı aldı. Ayrıca 3 şubesini de diğer şubeler bünyesinde birleştirdiğini açıkladı. Stratejik planlama kapsamında alınan bu kararla şube yapılanmasına gidildiği ifade edildi. Yeniden yapılanmanın operasyonel verimliliği artırmaya yönelik olduğu belirtilirken, amacın şirket bünyesindeki kaynakların daha verimli kullanılması olduğu aktarıldı.
Dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor
1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor. Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, 48 ülke ve bölgede faaliyet gösterirken, Türkiye'deki faaliyetlerini ICBC Turkey Bank aracılığıyla sürdürüyor.