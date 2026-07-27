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Dünya devi bankanın Türkiye kararı: Şubelerini kapatıyor
Dünya devi bankanın Türkiye kararı: Şubelerini kapatıyor
Sputnik Türkiye
ICBC Bank, Türkiye'deki 5 şubesini kapatma, 3 şubesini ise diğer şubelerle birleştirme kararını KAP'a bildirdi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T11:30+0300
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icbc
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Dünyanın en büyük bankacılık gruplarından biri olan ICBC Bank, operasyonel verimliliği artırma hedefiyle Türkiye'de 5 şubesini kapatma, 3 şubesini ise diğer şubelerle birleştirme kararı aldığını KAP'a bildirdi.Operasyonel verimlilik vurgusu yapıldıBankanın yaptığı açıklamaya göre dünya devi banka, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Türkiye'deki 5 şubesini kapatma kararı aldı. Ayrıca 3 şubesini de diğer şubeler bünyesinde birleştirdiğini açıkladı. Stratejik planlama kapsamında alınan bu kararla şube yapılanmasına gidildiği ifade edildi. Yeniden yapılanmanın operasyonel verimliliği artırmaya yönelik olduğu belirtilirken, amacın şirket bünyesindeki kaynakların daha verimli kullanılması olduğu aktarıldı.Dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor. Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, 48 ülke ve bölgede faaliyet gösterirken, Türkiye'deki faaliyetlerini ICBC Turkey Bank aracılığıyla sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/dunyaca-unlu-banka-turkiye-icin-enflasyon-ve-faiz-beklentisini-yukseltti-1107538532.html
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kap, icbc, türkiye, banka
kap, icbc, türkiye, banka

Dünya devi bankanın Türkiye kararı: Şubelerini kapatıyor

11:30 27.07.2026
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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ICBC Bank, Türkiye'deki 5 şubesini kapatma, 3 şubesini ise diğer şubelerle birleştirme kararını KAP'a bildirdi.
Dünyanın en büyük bankacılık gruplarından biri olan ICBC Bank, operasyonel verimliliği artırma hedefiyle Türkiye'de 5 şubesini kapatma, 3 şubesini ise diğer şubelerle birleştirme kararı aldığını KAP'a bildirdi.

Operasyonel verimlilik vurgusu yapıldı

Bankanın yaptığı açıklamaya göre dünya devi banka, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Türkiye'deki 5 şubesini kapatma kararı aldı. Ayrıca 3 şubesini de diğer şubeler bünyesinde birleştirdiğini açıkladı. Stratejik planlama kapsamında alınan bu kararla şube yapılanmasına gidildiği ifade edildi. Yeniden yapılanmanın operasyonel verimliliği artırmaya yönelik olduğu belirtilirken, amacın şirket bünyesindeki kaynakların daha verimli kullanılması olduğu aktarıldı.

Dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor

1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor. Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, 48 ülke ve bölgede faaliyet gösterirken, Türkiye'deki faaliyetlerini ICBC Turkey Bank aracılığıyla sürdürüyor.
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