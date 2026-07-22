https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/cumhurbaskani-erdogan-joshua-harrisi-kabul-etti-1107472353.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua Harris'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua Harris'i kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de başlattığı sosyal sorumluluk çalışmasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T21:39+0300
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2026-07-22T21:39+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla gündeme gelen Joshua Harris'le Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.Görüşmede, 12 yaşındaki otizmli Harris'in yürüttüğü kampanya ve toplumsal dayanışmaya yönelik çalışmaları ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/cumhurbaskani-erdogan-ispanya-basbakani-sanchez-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1107442714.html
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i̇ngiltere, cami, i̇slam, i̇slam dünyası, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, ak parti
i̇ngiltere, cami, i̇slam, i̇slam dünyası, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua Harris'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de başlattığı sosyal sorumluluk çalışmasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla gündeme gelen Joshua Harris'le Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Görüşmede, 12 yaşındaki otizmli Harris'in yürüttüğü kampanya ve toplumsal dayanışmaya yönelik çalışmaları ele alındı.