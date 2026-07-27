https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/bilim-arastirdi-ispanyadaki-boz-ayilarin-yuzde-5i-boylari-hakkinda-yalan-soyluyor-1107567012.html
Bilim araştırdı: İspanya'daki boz ayıların yüzde 5'i boyları hakkında yalan söylüyor
Bilim araştırdı: İspanya'daki boz ayıların yüzde 5'i boyları hakkında yalan söylüyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, İspanya'nın Kantabriya Sıradağları’ndaki boz ayıların fotokapan görüntüleriyle yaptıkları bilimsel çalışma... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T11:21+0300
2026-07-27T11:21+0300
2026-07-27T11:21+0300
yaşam
ayı
bilimsel araştırma
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İspanya'nın Leon, Asturias ve Kantabria bölgelerindeki boz ayılar üzerinde yürütülen ve Journal of Mammalogy dergisinde yayımlanan araştırma, bazı erkek ayıların rakiplerini yanıltmak amacıyla alışılmadık bir davranış sergilediğini ortaya koydu.Araştırmaya göre ayıların küçük bir bölümü, gerçek boylarının izin verdiğinden daha yükseğe işaret bırakarak kendilerini olduğundan daha iri göstermeye çalışıyor. Bilim insanları, bunun daha büyük rakiplerle karşı karşıya gelme riskini azaltmaya yönelik bir strateji olabileceğini değerlendiriyor.164 ayıdan yalnızca yedisi bu yöntemi kullandıAraştırmacılar, izleri takip edilen 164 erkek boz ayının yalnızca yedisinin bu yönteme başvurduğunu belirledi. Bu sayı incelenen bireylerin yüzde 4,3'üne karşılık geliyor.İncelenen yedi ayının yüzde 57,1'inin ergin, yüzde 42,9'unun ise genç bireylerden oluştuğu tespit edildi.Bilim insanları, bu ayıların ağaçlara tırmanarak ya da kütük ve benzeri doğal yükseltileri kullanarak kimyasal ve görsel işaretlerini normalde ulaşabileceklerinden çok daha yukarı bıraktığını belirledi.117 bin saati aşan gözlem yapıldıBu davranışı incelemek amacıyla araştırma ekibi, 2021-2024 yılları arasında Kantabriya Sıradağları'ndaki 14 farklı işaretleme noktasını toplam 117 bin 552 saat boyunca kameralarla takip etti.Elde edilen görüntüler, söz konusu yedi erkek ayının gerçek boylarının izin verdiğinden daha yükseğe işaret bırakabilmek için ağaçlara tırmandığını ortaya koydu.Üç metre yükseklikte işaret bulunduBoz ayılar normal şartlarda arka ayakları üzerinde doğrulduklarında ulaşabildikleri en yüksek noktaya, yaklaşık iki metre yüksekliğe işaret bırakıyor.Ancak araştırmacılar, yerden destek almadan hiçbir ayının ulaşamayacağı üç metre yükseklikte bir görsel işaret tespit etti. İşaretin hemen altında bulunan kırık bir dal, ayının bu yüksekliğe ulaşabilmek için ağaca tırmandığını gösteren önemli bir kanıt olarak değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/sempanzeler-kavgadan-kacinmak-ve-gerilimi-azaltmak-icin-kucaklasiyor-1107517276.html
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ayı, bilimsel araştırma
Bilim araştırdı: İspanya'daki boz ayıların yüzde 5'i boyları hakkında yalan söylüyor
Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, İspanya'nın Kantabriya Sıradağları’ndaki boz ayıların fotokapan görüntüleriyle yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda boz ayılar hakkında şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bazı boz ayılar, gerçek boylarına göre çok yukarıya iz bırakarak türdeşlerini beden ölçüleri konusunda kandırıyor.
İspanya'nın Leon, Asturias ve Kantabria bölgelerindeki boz ayılar üzerinde yürütülen ve Journal of Mammalogy dergisinde yayımlanan araştırma, bazı erkek ayıların rakiplerini yanıltmak amacıyla alışılmadık bir davranış sergilediğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre ayıların küçük bir bölümü, gerçek boylarının izin verdiğinden daha yükseğe işaret bırakarak kendilerini olduğundan daha iri göstermeye çalışıyor. Bilim insanları, bunun daha büyük rakiplerle karşı karşıya gelme riskini azaltmaya yönelik bir strateji olabileceğini değerlendiriyor.
164 ayıdan yalnızca yedisi bu yöntemi kullandı
Araştırmacılar, izleri takip edilen 164 erkek boz ayının yalnızca yedisinin bu yönteme başvurduğunu belirledi. Bu sayı incelenen bireylerin yüzde 4,3'üne karşılık geliyor.
İncelenen yedi ayının yüzde 57,1'inin ergin, yüzde 42,9'unun ise genç bireylerden oluştuğu tespit edildi.
Bilim insanları, bu ayıların ağaçlara tırmanarak ya da kütük ve benzeri doğal yükseltileri kullanarak kimyasal ve görsel işaretlerini normalde ulaşabileceklerinden çok daha yukarı bıraktığını belirledi.
117 bin saati aşan gözlem yapıldı
Bu davranışı incelemek amacıyla araştırma ekibi, 2021-2024 yılları arasında Kantabriya Sıradağları'ndaki 14 farklı işaretleme noktasını toplam 117 bin 552 saat boyunca kameralarla takip etti.
Elde edilen görüntüler, söz konusu yedi erkek ayının gerçek boylarının izin verdiğinden daha yükseğe işaret bırakabilmek için ağaçlara tırmandığını ortaya koydu.
Üç metre yükseklikte işaret bulundu
Boz ayılar normal şartlarda arka ayakları üzerinde doğrulduklarında ulaşabildikleri en yüksek noktaya, yaklaşık iki metre yüksekliğe işaret bırakıyor.
Ancak araştırmacılar, yerden destek almadan hiçbir ayının ulaşamayacağı üç metre yükseklikte bir görsel işaret tespit etti. İşaretin hemen altında bulunan kırık bir dal, ayının bu yüksekliğe ulaşabilmek için ağaca tırmandığını gösteren önemli bir kanıt olarak değerlendirildi.