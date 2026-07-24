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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/sempanzeler-kavgadan-kacinmak-ve-gerilimi-azaltmak-icin-kucaklasiyor-1107517276.html
Şempanzeler kavgadan kaçınmak ve gerilimi azaltmak için kucaklaşıyor
Şempanzeler kavgadan kaçınmak ve gerilimi azaltmak için kucaklaşıyor
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Yeni bir araştırma, şempanze ve bonoboların yemek öncesinde birbirlerine sarılma, öpme ve okşama gibi fiziksel temaslarla "paylaşım" stresini azalttığını ve... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmacılarının öncülüğünde yürütülen araştırma, şempanze ve bonoboların fiziksel teması yalnızca sosyal bağ kurmak için değil, grup içindeki gerilimi azaltmak amacıyla da kullandığını ortaya koydu.Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan çalışmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya'daki koruma alanlarında yaşayan beş farklı şempanze ve bonobo grubu incelendi. Araştırma kapsamında primatlara belirli aralıklarla fıstık verilerek beslenme düzeni oluşturuldu ve yemek öncesindeki beş dakikalık etkileşimler gözlemlendi.Araştırmada, beslenme öncesinde birbirleriyle daha fazla fiziksel temas kuran bireylerin, yemek sırasında daha az çatışma yaşadığı ve yiyeceği daha barışçıl şekilde paylaşabildiği belirlendi.Çalışmanın başyazarı psikolog Jake Brooker, özellikle gıda rekabeti gibi durumların grup içinde gerilim oluşturduğunu belirterek, yemek öncesindeki temasların bu stresi azaltmada önemli rol oynadığını ifade etti.Araştırma ayrıca şempanzelerin, bonobolara göre daha fazla bireyle fiziksel temas kurduğunu ortaya koydu. Şempanzelerin birbirlerinin ağzına parmak koyma veya hafifçe ısırma gibi yüksek güven gerektiren davranışları daha sık sergilediği gözlendi.Bonobolarda dişiler arasındaki sosyal bağlar öne çıkarken, şempanzelerde fiziksel temasın daha çok erkek bireyler arasında yoğunlaştığı tespit edildi.Araştırmacılar, her iki türün de benzer yöntemlerle grup içindeki çatışmaları azaltmasının, ortak atalarının da benzer sosyal davranışlar sergilemiş olabileceğine işaret ettiğini değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/uzayda-gorulmemis-kesif-bilinen-gok-cismi-kategorilerine-uymuyor-1107512697.html
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Şempanzeler kavgadan kaçınmak ve gerilimi azaltmak için kucaklaşıyor

12:45 24.07.2026
© David MareuilPunch
Punch - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© David Mareuil
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Yeni bir araştırma, şempanze ve bonoboların yemek öncesinde birbirlerine sarılma, öpme ve okşama gibi fiziksel temaslarla "paylaşım" stresini azalttığını ve grup içindeki olası çatışmaları önlediğini ortaya koydu.
İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmacılarının öncülüğünde yürütülen araştırma, şempanze ve bonoboların fiziksel teması yalnızca sosyal bağ kurmak için değil, grup içindeki gerilimi azaltmak amacıyla da kullandığını ortaya koydu.
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan çalışmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya'daki koruma alanlarında yaşayan beş farklı şempanze ve bonobo grubu incelendi.
Araştırma kapsamında primatlara belirli aralıklarla fıstık verilerek beslenme düzeni oluşturuldu ve yemek öncesindeki beş dakikalık etkileşimler gözlemlendi.
Araştırmada, beslenme öncesinde birbirleriyle daha fazla fiziksel temas kuran bireylerin, yemek sırasında daha az çatışma yaşadığı ve yiyeceği daha barışçıl şekilde paylaşabildiği belirlendi.
Çalışmanın başyazarı psikolog Jake Brooker, özellikle gıda rekabeti gibi durumların grup içinde gerilim oluşturduğunu belirterek, yemek öncesindeki temasların bu stresi azaltmada önemli rol oynadığını ifade etti.
Araştırma ayrıca şempanzelerin, bonobolara göre daha fazla bireyle fiziksel temas kurduğunu ortaya koydu. Şempanzelerin birbirlerinin ağzına parmak koyma veya hafifçe ısırma gibi yüksek güven gerektiren davranışları daha sık sergilediği gözlendi.
Bonobolarda dişiler arasındaki sosyal bağlar öne çıkarken, şempanzelerde fiziksel temasın daha çok erkek bireyler arasında yoğunlaştığı tespit edildi.
Araştırmacılar, her iki türün de benzer yöntemlerle grup içindeki çatışmaları azaltmasının, ortak atalarının da benzer sosyal davranışlar sergilemiş olabileceğine işaret ettiğini değerlendirdi.
Karanlık Madde - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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