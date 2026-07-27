https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/besiktasin-mohamed-salah-icin-son-teklifi-belli-oldu-1107582174.html
Beşiktaş'ın Mohamed Salah için son teklifi belli oldu
Beşiktaş'ın Mohamed Salah için son teklifi belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın, Mohamed Salah'a yıllık 15 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T17:53+0300
2026-07-27T17:53+0300
2026-07-27T17:53+0300
spor
mohamed salah
beşiktaş
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salah
mohammed salah
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah için yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus ve 1+1 yıllık sözleşme önerdi. A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın aktardığı bilgilere göre yıldız ismin menajeriyle forma satışı konusunda da olumlu anlaşma sağlandı.Taraflar arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü öne sürülürken, Beşiktaş'ın Salah transferini sonuçlandırmak için temaslarını devam ettirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mohamed-salah-paylasimi-yapmisti-besiktasta-veysel-ahmet-caglar-istifa-etti-1107503729.html
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mohamed salah, beşiktaş, muhammed salah, salah, mohammed salah
mohamed salah, beşiktaş, muhammed salah, salah, mohammed salah
Beşiktaş'ın Mohamed Salah için son teklifi belli oldu
Beşiktaş'ın, Mohamed Salah'a yıllık 15 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah için yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.
Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus ve 1+1 yıllık sözleşme önerdi. A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın aktardığı bilgilere göre yıldız ismin menajeriyle forma satışı konusunda da olumlu anlaşma sağlandı.
Taraflar arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü öne sürülürken, Beşiktaş'ın Salah transferini sonuçlandırmak için temaslarını devam ettirdiği belirtildi.