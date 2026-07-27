https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/besiktasin-mohamed-salah-icin-son-teklifi-belli-oldu-1107582174.html

Beşiktaş'ın Mohamed Salah için son teklifi belli oldu

Beşiktaş'ın Mohamed Salah için son teklifi belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın, Mohamed Salah'a yıllık 15 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T17:53+0300

2026-07-27T17:53+0300

2026-07-27T17:53+0300

spor

mohamed salah

beşiktaş

muhammed salah

salah

mohammed salah

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah için yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus ve 1+1 yıllık sözleşme önerdi. A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın aktardığı bilgilere göre yıldız ismin menajeriyle forma satışı konusunda da olumlu anlaşma sağlandı.Taraflar arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü öne sürülürken, Beşiktaş'ın Salah transferini sonuçlandırmak için temaslarını devam ettirdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mohamed-salah-paylasimi-yapmisti-besiktasta-veysel-ahmet-caglar-istifa-etti-1107503729.html

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mohamed salah, beşiktaş, muhammed salah, salah, mohammed salah