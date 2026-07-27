https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/barajlarda-son-yillarin-en-yuksek-su-seviyesi-yuzde-140-artti-1107571481.html

Barajlarda son yılların en yüksek su seviyesi: yüzde 140 arttı

Barajlarda son yılların en yüksek su seviyesi: yüzde 140 arttı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelindeki barajlara gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 artışla 72,5 milyar metreküpe yükseldi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T11:49+0300

2026-07-27T11:49+0300

2026-07-27T11:49+0300

türki̇ye

türkiye elektrik i̇letim a.ş. (tei̇aş)

baraj doluluk

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Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) Su Raporlarından derlenen verilere göre, Türkiye'de barajlardaki doluluk oranı ve su girişleri bu yıl son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Yağışlarla birlikte artan su kaynakları, hidroelektrik santrallerinin (HES) elektrik üretimine de güçlü şekilde yansıdı. Verilere göre, yılın ilk 6 ayında hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarken, HES'lerin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 32'yi aştı.Baraj doluluk oranı üç yılın en yüksek seviyesindeTEİAŞ'nin Su Raporlarından derlenen verilere göre, 19 Temmuz itibarıyla Türkiye genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 71,3 olarak kaydedildi. Aynı oran 2024 yılında yüzde 61,4, geçen yıl ise yüzde 51,7 seviyesinde gerçekleşmişti.Temmuz ayı verilerine göre Türkiye genelindeki barajların toplam aktif su miktarı 72,53 milyar metreküp oldu. Geçen yılın aynı döneminde 30,24 milyar metreküp olan bu miktar, barajlara gelen suyun geçen yıla göre yüzde 139,9 arttığını ortaya koydu.Bahar aylarında su girişleri dikkat çektiRaporda ana havza barajlarına gelen su miktarının aylık dağılımı incelendiğinde, özellikle bahar aylarında yaşanan artış öne çıktı.Ocak-Temmuz döneminde barajlı santrallere ulaşan toplam su miktarı 72,53 milyar metreküp olarak hesaplanırken, geçen yıl aynı dönemde bu miktar 30,24 milyar metreküp seviyesinde kalmıştı.Bu yıl Mayıs ayı, 19,3 milyar metreküplük su girişiyle yılın en yüksek değerine ulaştı. Şubat, nisan ve haziran aylarında da geçen yılın aynı dönemine göre iki ila üç kat daha fazla su girişi gerçekleşti.Temmuz ayının ilk 19 gününde ise ana havza barajlarına toplam 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp su girişi oldu. Günlük bazda en yüksek giriş 1 Temmuz'da 217,4 milyon metreküp, en düşük giriş ise 16 Temmuz'da 147,2 milyon metreküp olarak kaydedildi.Su verimliliğinin arttığı barajlar sıralandıRaporda, su bolluğundan en fazla yararlanan ana havza barajları arasında Keban, Deriner, Altınkaya, Hirfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Alpaslan-1 barajları yer aldı.Bunun yanı sıra Adıgüzel, Alkumru, Almus, Batman, Demirköprü, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Karacaören, Kemer, Kılıçkaya, Kralkızı, Kuzgun, Kandil, Özlüce, Sarıyar, Tercan, Torul, Uzunçayır, Yamula ve Yedigöze barajları da su verimliliğinin arttığı başlıca hidroelektrik santralleri arasında gösterildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/yagislar-66-yilin-en-yuksek-seviyesi-turkiye-genelinde-baraj-doluluk-oranlari-yuzde-70i-gecti-1106093494.html

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