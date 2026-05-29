Yağışlar 66 yılın en yüksek seviyesi: Türkiye genelinde baraj doluluk oranları yüzde 70'i geçti

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yoğun yağışlar Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. Türkiye genelinde, su yılı yağışları 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T08:02+0300

Avrupa'da sıcak hava dalgası yaşanırken Türkiye genelinde yağışlı hava devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iklim ve sulama izleme istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde sadece nisan ayında ortalama 86,5 milimetre yağış kaydedildi.Türkiye genelinde baraj doluluk oranları yüzde 70'i geçti. Barajların kapakları yıllar sonra bir bir açılmaya başlandı. 7 yıl sonra 3 barajın kapakları açıldıElazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 yıl sonra kapakları açılan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında su tahliyesi devam ediyor. Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Peri Çayı'nın yukarı havzasında yer alan Özlüce Barajı ile ardışık sistemdeki Pembelik ve Seyrantepe barajları tam doluluk seviyesine ulaştı.DSİ ve baraj işletme yönetimlerinin koordinasyonunda, su dengesini korumak ve enerji üretimini en üst seviyede optimize etmek amacıyla dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı.Türkiye'nin en büyük üçüncü barajı ve ikinci en büyük hidroelektrik santrali olan Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Barajı ve HES'nin havzasında su miktarı yoğun yağışla rezervuar hacmi 9,5 milyar metreküpe ulaştı.Gövde yüksekliği 173 metre olan Karakaya Barajı'ndan 7 yıl sonra 11 Mayıs'ta 2 tahliye kapağı açıldı. Daha sonra kademeli olarak 4 tahliye kapağı daha açılarak toplam 6 dolusavak kapağından dakikada binlerce metreküp su çıkışı sağlanıyor.Uşak'ın önemli su kaynaklarından olan, geçen yıl ağustos ayında kullanılacak su kalmadığı için hizmet dışı kalan Küçükler Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı. Su kalmadığı için geçen ağustos ayında hizmet dışı kalan baraj, yıl başından bu yana etkili olan yağışlarla güçlendi.Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye düşen Naip Barajı'nın doluluk oranı, yağışların etkisiyle arttı.Kuraklık nedeniyle geçen yıl kritik su seviyesine gerileyen Naip Barajı, kentte etkili olan yağışların ardından yüzde 24 doluluk oranını yakaladı. Yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde tüm mahallelerde uygulanan kısmi planlı su kesintisi uygulamasının sona erdiği bildirildi.

