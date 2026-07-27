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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/bakanlik-duyurdu-kastamonu-cidede-selden-etkilenen-ailelere-yardim-odemesi-yapilacak-1107575958.html
Bakanlık duyurdu: Kastamonu Cide'de selden etkilenen ailelere yardım ödemesi yapılacak
Bakanlık duyurdu: Kastamonu Cide'de selden etkilenen ailelere yardım ödemesi yapılacak
Sputnik Türkiye
Kastamonu Cide'de selden etkilenen ailelere, hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacak. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kastamonu Cide'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelere, ilk aşamada hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacak. 5 milyon lira kaynak aktarıldıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cide'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hane başı 10 bin lira olmak üzere bölgeye 5 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti. Psikososyal Destek Ekipleri ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini, ilde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla hane ziyaretlerini aralıksız gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/kastamonuda-sel-gece-gec-saatlerde-su-baskinlari-yasandi-zemin-kattakiler-tahliye-edildi-1107548094.html
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cide, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
cide, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakanlık duyurdu: Kastamonu Cide'de selden etkilenen ailelere yardım ödemesi yapılacak

12:56 27.07.2026
© Semih YükselKastamonu'da sel: Gece geç saatlerde su baskınları yaşandı, zemin kattakiler tahliye edildi
Kastamonu'da sel: Gece geç saatlerde su baskınları yaşandı, zemin kattakiler tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Semih Yüksel
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Kastamonu Cide'de selden etkilenen ailelere, hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacak.
Kastamonu Cide'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelere, ilk aşamada hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacak.

5 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cide'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hane başı 10 bin lira olmak üzere bölgeye 5 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti. Psikososyal Destek Ekipleri ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini, ilde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla hane ziyaretlerini aralıksız gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
Kastamonu'da sel: Gece geç saatlerde su baskınları yaşandı, zemin kattakiler tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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Kastamonu'da sel: Gece geç saatlerde su baskınları yaşandı, zemin kattakiler tahliye edildi
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