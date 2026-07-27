https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/bakanlik-duyurdu-kastamonu-cidede-selden-etkilenen-ailelere-yardim-odemesi-yapilacak-1107575958.html

Bakanlık duyurdu: Kastamonu Cide'de selden etkilenen ailelere yardım ödemesi yapılacak

Bakanlık duyurdu: Kastamonu Cide'de selden etkilenen ailelere yardım ödemesi yapılacak

Sputnik Türkiye

Kastamonu Cide'de selden etkilenen ailelere, hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacak. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T12:56+0300

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türki̇ye

cide

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Kastamonu Cide'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelere, ilk aşamada hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacak. 5 milyon lira kaynak aktarıldıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cide'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hane başı 10 bin lira olmak üzere bölgeye 5 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti. Psikososyal Destek Ekipleri ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini, ilde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla hane ziyaretlerini aralıksız gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/kastamonuda-sel-gece-gec-saatlerde-su-baskinlari-yasandi-zemin-kattakiler-tahliye-edildi-1107548094.html

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Sputnik Türkiye

cide, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı