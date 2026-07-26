Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/kastamonuda-sel-gece-gec-saatlerde-su-baskinlari-yasandi-zemin-kattakiler-tahliye-edildi-1107548094.html
Kastamonu'da sel: Gece geç saatlerde su baskınları yaşandı, zemin kattakiler tahliye edildi
Kastamonu'da sel: Gece geç saatlerde su baskınları yaşandı, zemin kattakiler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kastamonu'da su baskınları nedeniyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi. Birçok su baskını yaşandı. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T09:52+0300
2026-07-26T09:52+0300
türki̇ye
su baskını
sel
sel felaketi
kastamonu
cide
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107547939_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5d156c0f59f69c4ddf997f31b9d28d82.jpg
Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.Gece su bastıCide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor.TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/ankarada-saganak-nedeniyle-yol-coktu-bir-arac-cukura-dustu-1107537620.html
türki̇ye
kastamonu
cide
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107547939_115:0:763:486_1920x0_80_0_0_ebc9845771e4ddc7babc2fa842a3c41b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
su baskını, sel, sel felaketi, kastamonu, cide
su baskını, sel, sel felaketi, kastamonu, cide

Kastamonu'da sel: Gece geç saatlerde su baskınları yaşandı, zemin kattakiler tahliye edildi

09:52 26.07.2026
Kastamonu'da sel: Su baskınları yaşandı, zemin kattakiler tahliye edildi
Kastamonu'da sel: Su baskınları yaşandı, zemin kattakiler tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
Abone ol
Kastamonu'da su baskınları nedeniyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi. Birçok su baskını yaşandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.
Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.

Gece su bastı

Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.
Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.
Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor.
TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
TÜRKİYE
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü: Bir araç çukura düştü
Dün, 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала