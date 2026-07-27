https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/bakan-isikhan-2025-yilinda-31-milyar-lirayi-asan-tibbi-mama-odemesi-gerceklestirdik-1107580864.html
Bakan Işıkhan: 2025 yılında 3.1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik
Bakan Işıkhan: 2025 yılında 3.1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3,1 milyar liradan... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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vedat ışıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan tıbbi mama ödemesine ilişkin açıklama geldi.Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bkm-duyurdu-kartli-odemeler-haziranda-29-trilyon-liraya-yukseldi-1107436963.html
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vedat ışıkhan, mama, bebek
vedat ışıkhan, mama, bebek
Bakan Işıkhan: 2025 yılında 3.1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik
16:10 27.07.2026 (güncellendi: 16:22 27.07.2026)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3,1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan tıbbi mama ödemesine ilişkin açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Aile yapımızı ve bebeklerimizin sağlıklı gelişimini desteklemeye devam ediyoruz. İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Minik kalplerin daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği için uygulamalarımızı sürdüreceğiz."