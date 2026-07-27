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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/bakan-isikhan-2025-yilinda-31-milyar-lirayi-asan-tibbi-mama-odemesi-gerceklestirdik-1107580864.html
Bakan Işıkhan: 2025 yılında 3.1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik
Bakan Işıkhan: 2025 yılında 3.1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3,1 milyar liradan... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
vedat ışıkhan
mama
bebek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan tıbbi mama ödemesine ilişkin açıklama geldi.Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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vedat ışıkhan, mama, bebek
vedat ışıkhan, mama, bebek

Bakan Işıkhan: 2025 yılında 3.1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik

16:10 27.07.2026 (güncellendi: 16:22 27.07.2026)
© Fotoğraf : Canva ImagesBebek maması
Bebek maması - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Fotoğraf : Canva Images
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3,1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan tıbbi mama ödemesine ilişkin açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Aile yapımızı ve bebeklerimizin sağlıklı gelişimini desteklemeye devam ediyoruz. İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Minik kalplerin daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği için uygulamalarımızı sürdüreceğiz."
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