https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/antalyada-sup-yapan-46-kisi-denizde-mahsur-kaldi-ekipler-sporculari-kurtardi-1107585393.html

Antalya'da SUP yapan 46 kişi denizde mahsur kaldı: Ekipler sporcuları kurtardı

Antalya'da SUP yapan 46 kişi denizde mahsur kaldı: Ekipler sporcuları kurtardı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında kürek sörfü (SUP) yaparken akıntıya kapılarak sürüklenen 46 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T22:39+0300

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türki̇ye

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muratpaşa ilçesi açıklarından gelen yardım ihbarı üzerine bölgeye iki bot sevk edildiğini açıkladı.Ekipler, kürek sörfü (SUP) yaparken denizde sürüklenen 46 kişiyi güvenli şekilde kıyıya ulaştırırken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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türki̇ye

antalya

akdeniz

akdeniz bölgesi

batı akdeniz

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