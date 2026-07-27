https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/antalyada-sup-yapan-46-kisi-denizde-mahsur-kaldi-ekipler-sporculari-kurtardi-1107585393.html
Antalya'da SUP yapan 46 kişi denizde mahsur kaldı: Ekipler sporcuları kurtardı
Antalya'da SUP yapan 46 kişi denizde mahsur kaldı: Ekipler sporcuları kurtardı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında kürek sörfü (SUP) yaparken akıntıya kapılarak sürüklenen 46 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T22:39+0300
2026-07-27T22:39+0300
2026-07-27T22:39+0300
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muratpaşa ilçesi açıklarından gelen yardım ihbarı üzerine bölgeye iki bot sevk edildiğini açıkladı.Ekipler, kürek sörfü (SUP) yaparken denizde sürüklenen 46 kişiyi güvenli şekilde kıyıya ulaştırırken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/antalyada-2-bin-yillik-hidirlik-kulesi-ziyarete-acildi-1107441191.html
türki̇ye
antalya
akdeniz
akdeniz bölgesi
batı akdeniz
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antalya, türkiye, sahil güvenlik, bot, şişme bot, akdeniz, akdeniz bölgesi, batı akdeniz
antalya, türkiye, sahil güvenlik, bot, şişme bot, akdeniz, akdeniz bölgesi, batı akdeniz
Antalya'da SUP yapan 46 kişi denizde mahsur kaldı: Ekipler sporcuları kurtardı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında kürek sörfü (SUP) yaparken akıntıya kapılarak sürüklenen 46 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muratpaşa ilçesi açıklarından gelen yardım ihbarı üzerine bölgeye iki bot sevk edildiğini açıkladı.
Ekipler, kürek sörfü (SUP) yaparken denizde sürüklenen 46 kişiyi güvenli şekilde kıyıya ulaştırırken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.