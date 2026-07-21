Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/antalyada-2-bin-yillik-hidirlik-kulesi-ziyarete-acildi-1107441191.html
Antalya'da 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi ziyarete açıldı
Antalya'da 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi ziyarete açıldı
Sputnik Türkiye
Antalya’da yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve seyir terası projesi tamamlandı. Projeyle birlikte... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T19:41+0300
2026-07-21T19:41+0300
türki̇ye
antalya
akdeniz
türkiye
cumhuriyet
antalya müze müdürlüğü
roma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107441034_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e1edae5a383d2be0e76b79b01b487f0c.jpg
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi tamamlandı. Tarihi dokunun korunarak yeniden düzenlendiği proje kapsamında, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve kentin geçmişine ışık tutan çok sayıda kalıntı ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.Proje kapsamında oluşturulan yürüyüş güzergahında yer alan cam yüzeyler sayesinde ziyaretçiler, antik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan tarihi kalıntıları yakından inceleyebilecek. Falezler üzerine inşa edilen seyir terası ise ziyaretçilere Akdeniz manzarasını izleme imkanı sunacak.Antalya Müze Müdürlüğü ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülen arkeolojik kazılarda, farklı dönemlere ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Kazılarda, MÖ 2. yüzyıla tarihlenen ve bölge valisi için yapıldığı değerlendirilen anıt mezar, erken Bizans döneminde şapel olarak kullanıldığı düşünülen yapılar ve mozaikli alanlar gün yüzüne çıkarıldı.Çalışmalar sırasında ayrıca üzerinde yunus figürü ve yazıt bulunan mozaik, iki hamam, sütunlu bir yapı ve Hadrian Kapısı'na kadar uzandığı değerlendirilen Roma dönemine ait sütunlu cadde ortaya çıkarıldı. Alanda Cumhuriyet dönemine ait bir buz fabrikasının kalıntılarına da ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/dunyanin-en-cok-ziyaret-edilen-ulkeleri-aciklandi-turkiye-turizmde-zirveye-yaklasti-1107279171.html
türki̇ye
antalya
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107441034_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_52821b8d463729c234763caec8de2dd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, akdeniz, türkiye, cumhuriyet, antalya müze müdürlüğü, roma
antalya, akdeniz, türkiye, cumhuriyet, antalya müze müdürlüğü, roma

Antalya'da 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi ziyarete açıldı

19:41 21.07.2026
© AA / Antalya Büyükşehir BelediyesiHıdırlık Kulesi
Hıdırlık Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA / Antalya Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
Antalya’da yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve seyir terası projesi tamamlandı. Projeyle birlikte bölge, kent sakinleri ve turistler için yeni bir kültür rotasına dönüştü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi tamamlandı.
Tarihi dokunun korunarak yeniden düzenlendiği proje kapsamında, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve kentin geçmişine ışık tutan çok sayıda kalıntı ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
Proje kapsamında oluşturulan yürüyüş güzergahında yer alan cam yüzeyler sayesinde ziyaretçiler, antik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan tarihi kalıntıları yakından inceleyebilecek. Falezler üzerine inşa edilen seyir terası ise ziyaretçilere Akdeniz manzarasını izleme imkanı sunacak.
Antalya Müze Müdürlüğü ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülen arkeolojik kazılarda, farklı dönemlere ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı.
Kazılarda, MÖ 2. yüzyıla tarihlenen ve bölge valisi için yapıldığı değerlendirilen anıt mezar, erken Bizans döneminde şapel olarak kullanıldığı düşünülen yapılar ve mozaikli alanlar gün yüzüne çıkarıldı.
Çalışmalar sırasında ayrıca üzerinde yunus figürü ve yazıt bulunan mozaik, iki hamam, sütunlu bir yapı ve Hadrian Kapısı'na kadar uzandığı değerlendirilen Roma dönemine ait sütunlu cadde ortaya çıkarıldı. Alanda Cumhuriyet dönemine ait bir buz fabrikasının kalıntılarına da ulaşıldı.
Antalya / turist - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
TÜRKİYE
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye turizmde zirveye yaklaştı
15 Temmuz, 18:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала