https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/antalyada-2-bin-yillik-hidirlik-kulesi-ziyarete-acildi-1107441191.html

Antalya'da 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi ziyarete açıldı

Antalya'da 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi ziyarete açıldı

Sputnik Türkiye

Antalya’da yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve seyir terası projesi tamamlandı. Projeyle birlikte... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T19:41+0300

2026-07-21T19:41+0300

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi tamamlandı. Tarihi dokunun korunarak yeniden düzenlendiği proje kapsamında, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve kentin geçmişine ışık tutan çok sayıda kalıntı ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.Proje kapsamında oluşturulan yürüyüş güzergahında yer alan cam yüzeyler sayesinde ziyaretçiler, antik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan tarihi kalıntıları yakından inceleyebilecek. Falezler üzerine inşa edilen seyir terası ise ziyaretçilere Akdeniz manzarasını izleme imkanı sunacak.Antalya Müze Müdürlüğü ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülen arkeolojik kazılarda, farklı dönemlere ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Kazılarda, MÖ 2. yüzyıla tarihlenen ve bölge valisi için yapıldığı değerlendirilen anıt mezar, erken Bizans döneminde şapel olarak kullanıldığı düşünülen yapılar ve mozaikli alanlar gün yüzüne çıkarıldı.Çalışmalar sırasında ayrıca üzerinde yunus figürü ve yazıt bulunan mozaik, iki hamam, sütunlu bir yapı ve Hadrian Kapısı'na kadar uzandığı değerlendirilen Roma dönemine ait sütunlu cadde ortaya çıkarıldı. Alanda Cumhuriyet dönemine ait bir buz fabrikasının kalıntılarına da ulaşıldı.

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