Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli İzmit'te bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kimliği belirsiz saldırganların otomobille... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T13:37+0300

Kocaeli İzmit’te Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Otomobille olay yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mekana ateş açtı.Saldırıda kurşunlar iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve Talip Çakır ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiye isabet etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Cem Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi.Ağır yaralanan Volkan Berberoğlu, Talip Çakır ve 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Berberoğlu ve Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaralıların tedavisi sürüyorSaldırıda yaralanan 2 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk etti.Polis geniş çaplı operasyon başlattıOlayın ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının nedeni araştırılıyor.Hayatını kaybeden isimlerden Talip Çakır’ın kısa süre önce polislik görevinden emekli olduğu öğrenildi.Kocaelispor’dan başsağlığı mesajıÖte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kulübün kongre üyesi Cem Özer için başsağlığı mesajı yayımladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Camiamız tarafından sevilen ve tanınan, aynı zamanda kulüp kongre üyemiz olan Cem Özer'in vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Cem Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

