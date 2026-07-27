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Amerikalılar İran savaşını değerlendirdi: 'Trump yönetiminin hesapları tutmadı'
Amerikalılar İran savaşını değerlendirdi: 'Trump yönetiminin hesapları tutmadı'
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 76'sı, ABD-İran Savaşı'nın Donald Trump yönetiminin öngördüğünden daha zorlu geçtiği görüşünü paylaşıyor... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T13:42+0300
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CBS News ve YouGov tarafından 22-24 Temmuz tarihlerinde yürütülen ankette, katılımcılara ABD'nin İran politikasına yönelik görüşleri soruldu.Buna göre, katılımcıların yüzde 57'si ABD'nin İran ile çatışmasından "bıkkınlık" duyduğunu, yüzde 58'i "belirsizlik", yüzde 36'sı "karamsar", yüzde 19'u ise "iyimser" hissettiğini aktardı.Katılımcıların yüzde 76'sı, ABD ile İran arasındaki savaşın Trump yönetiminin "beklediğinden daha zorlu geçtiği" görüşünü belirtirken, yüzde 20'si "beklendiği gibi seyrettiğini", yüzde 4'ü ise "beklenenden daha kolay" geçtiğini ifade etti.Ayrıca katılımcıların yüzde 40'ı, İran ile savaşta ABD'nin "avantaj sahibi" olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 38'i "hiçbir tarafın" üstünlük sağlamadığını, yüzde 22'si ise İran'ın "avantajlı" konumda olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abdde-hapis-yatan-eski-honduras-devlet-baskani-hernandez-affin-ardindan-ulkesine-dondu-1107567411.html
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abd, donald trump, i̇ran, anket, savaş
abd, donald trump, i̇ran, anket, savaş

Amerikalılar İran savaşını değerlendirdi: 'Trump yönetiminin hesapları tutmadı'

13:42 27.07.2026
© AA / Yasin ÖztürkBeyaz Saray binası, Washington CD
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA / Yasin Öztürk
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ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 76'sı, ABD-İran Savaşı'nın Donald Trump yönetiminin öngördüğünden daha zorlu geçtiği görüşünü paylaşıyor. Katılımcıların büyük bölümü çatışmaya ilişkin belirsizlik ve bıkkınlık hissettiğini de ifade etti.
CBS News ve YouGov tarafından 22-24 Temmuz tarihlerinde yürütülen ankette, katılımcılara ABD'nin İran politikasına yönelik görüşleri soruldu.
Buna göre, katılımcıların yüzde 57'si ABD'nin İran ile çatışmasından "bıkkınlık" duyduğunu, yüzde 58'i "belirsizlik", yüzde 36'sı "karamsar", yüzde 19'u ise "iyimser" hissettiğini aktardı.
Katılımcıların yüzde 76'sı, ABD ile İran arasındaki savaşın Trump yönetiminin "beklediğinden daha zorlu geçtiği" görüşünü belirtirken, yüzde 20'si "beklendiği gibi seyrettiğini", yüzde 4'ü ise "beklenenden daha kolay" geçtiğini ifade etti.
Ayrıca katılımcıların yüzde 40'ı, İran ile savaşta ABD'nin "avantaj sahibi" olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 38'i "hiçbir tarafın" üstünlük sağlamadığını, yüzde 22'si ise İran'ın "avantajlı" konumda olduğunu dile getirdi.
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