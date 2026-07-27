https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abdde-hapis-yatan-eski-honduras-devlet-baskani-hernandez-affin-ardindan-ulkesine-dondu-1107567411.html

ABD’de hapis yatan eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez affın ardından ülkesine döndü

ABD’de hapis yatan eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez affın ardından ülkesine döndü

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamaları nedeniyle ABD'de hapis yatan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, affın ardından serbest... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T09:49+0300

2026-07-27T09:49+0300

2026-07-27T09:49+0300

dünya

abd

honduras

juan orlando hernandez

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Uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamaları nedeniyle ABD'de dört yıldan fazla hapis yatan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, affedilmesinin ardından ülkesine döndü.Comayagua kentindeki havalimanına inen Hernandez'i ailesi ve destekçileri karşıladı.2014-2022 yılları arasında Honduras Devlet Başkanlığı görevini yürüten Hernandez, Haziran 2024'te New York'ta görülen davada "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "ateşli silah kullanma" suçlarından mahkum edilmiş ve hapis cezasına çarptırılmıştı.ABD Başkanı Donald Trump ise Hernandez'in eski Başkan Joe Biden yönetimi döneminde "siyasi bir komplonun kurbanı olduğunu" savunarak affedileceğini açıklamıştı. Affın ardından Hernandez tahliye edilerek Honduras'a döndü.Öte yandan Hernandez hakkında Honduras'ta daha önce açılan "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarına ilişkin süreç yeniden gündeme geldi. Honduras Başsavcılığı, 2023 tarihli yakalama kararının, eski devlet başkanının ülkeye dönmesiyle birlikte yeniden yürürlüğe konulduğunu duyurmuştu.Hernandez ise görevde bulunduğu dönemde ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede en yakın müttefiklerinden biri olduğunu savunarak hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/trump-affetmisti-eski-honduras-devlet-baskani-hernandez-hakkinda-yeniden-tutuklama-karari--1101648421.html

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