https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-ifadeye-cagrildi-gulben-ergen-iyilikten-maraz-doguyor-diyerek-isyan-etti-1107582282.html
Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrıldı: Gülben Ergen 'iyilikten maraz doğuyor' diyerek isyan etti
Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrıldı: Gülben Ergen 'iyilikten maraz doğuyor' diyerek isyan etti
Sputnik Türkiye
Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 'iyilikten maraz' doğuyor diyerek isyan etti. Ünlü isim savcılığın hangi gerekçeyle... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T17:58+0300
2026-07-27T17:58+0300
2026-07-27T17:58+0300
yaşam
gülben ergen
haluk levent
ahbap derneği
savcılık
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Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'iyilikten maraz doğuyor' ifadelerini kullandı. Ergen, "Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim" dedi. Sosyal medya hesabını donduracağını 'iyilik ve adalet arayışıma son veriyorum' diyerek duyurduSosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ergen, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-aralarinda-gulben-ergen-ve-mahsun-kirmizigul-1107569924.html
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gülben ergen, haluk levent, ahbap derneği, savcılık
gülben ergen, haluk levent, ahbap derneği, savcılık
Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrıldı: Gülben Ergen 'iyilikten maraz doğuyor' diyerek isyan etti
Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 'iyilikten maraz' doğuyor diyerek isyan etti. Ünlü isim savcılığın hangi gerekçeyle ifadeye çağırdığını bilmediğini ifade etti.
Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'iyilikten maraz doğuyor' ifadelerini kullandı. Ergen, "Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim" dedi.
Sosyal medya hesabını donduracağını 'iyilik ve adalet arayışıma son veriyorum' diyerek duyurdu
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ergen, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş. Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu.Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabaiş davasında linçlendim. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim. İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum."