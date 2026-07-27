https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-dernegine-kayyum-atandi-1107583559.html
AHBAP Derneği'ne kayyum atandı
AHBAP Derneği'ne kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında, AHBAP Derneği’nin tüm mal varlıklarının yönetim yetkisi kayyıma devredildi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T20:19+0300
2026-07-27T20:19+0300
2026-07-27T20:47+0300
türki̇ye
ahbap derneği
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda AHBAP Derneği'ne yönetim kayyımı atanmasına karar verdi. Kararla birlikte derneğin tüm mal varlıklarının yönetim yetkisi kayyıma devredildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-ifadeye-cagrildi-gulben-ergen-iyilikten-maraz-doguyor-diyerek-isyan-etti-1107582282.html
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ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul
ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul
AHBAP Derneği'ne kayyum atandı
20:19 27.07.2026 (güncellendi: 20:47 27.07.2026)
Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında, AHBAP Derneği’nin tüm mal varlıklarının yönetim yetkisi kayyıma devredildi.
İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda AHBAP Derneği'ne yönetim kayyımı atanmasına karar verdi.
Kararla birlikte derneğin tüm mal varlıklarının yönetim yetkisi kayyıma devredildi.