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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-dernegine-kayyum-atandi-1107583559.html
AHBAP Derneği'ne kayyum atandı
AHBAP Derneği'ne kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında, AHBAP Derneği’nin tüm mal varlıklarının yönetim yetkisi kayyıma devredildi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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ahbap derneği
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda AHBAP Derneği'ne yönetim kayyımı atanmasına karar verdi. Kararla birlikte derneğin tüm mal varlıklarının yönetim yetkisi kayyıma devredildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-ifadeye-cagrildi-gulben-ergen-iyilikten-maraz-doguyor-diyerek-isyan-etti-1107582282.html
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ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul
ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul

AHBAP Derneği'ne kayyum atandı

20:19 27.07.2026 (güncellendi: 20:47 27.07.2026)
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA
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Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında, AHBAP Derneği’nin tüm mal varlıklarının yönetim yetkisi kayyıma devredildi.
İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda AHBAP Derneği'ne yönetim kayyımı atanmasına karar verdi.
Kararla birlikte derneğin tüm mal varlıklarının yönetim yetkisi kayyıma devredildi.
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