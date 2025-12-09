https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/trump-affetmisti-eski-honduras-devlet-baskani-hernandez-hakkinda-yeniden-tutuklama-karari--1101648421.html
Trump affetmişti: Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez hakkında yeniden tutuklama kararı
Trump affetmişti: Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez hakkında yeniden tutuklama kararı
Honduras'ta eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez hakkında yeniden tutuklama süreci başlatıldı. Donald Trump, geçen hafta Hernandez'i affetmişti.
Honduras'ta başsavcı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilerek cezaevinden çıkarılan Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için 2023 tarihli yakalama kararının yeniden yürürlüğe konulduğunu açıkladı. Başsavcı Johel Zelaya'nın talimatı, hem Honduras güvenlik birimlerine hem de Uluslararası Polis İş Birliği'ne (Interpol) bildirildi.Zelaya, Yüksek Mahkeme tarafından imzalanmış iki yıl önceki 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamalarını içeren yakalama kararını paylaştı. Belgede, "Sanığın ABD’de serbest bırakılması halinde derhal uygulanacaktır” ifadesi yer aldı.Hernandez ise görevde olduğu dönemde her zaman ABD'nin en güçlü uyuşturucu karşıtı müttefiklerinden biri olduğunu söyleyerek hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.Ne olmuştu?Hernandez, ABD'de geçen yıl tonlarca uyuşturucu maddenin ülkeye taşınmasına yardım etmekten 45 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak geçen hafta Trump'ın affı sonrası federal cezaevinden serbest bırakılmıştı. Hernandez, 2022'de görevden ayrılmasının ardından uyuşturucu kaçakçılığı bağlantısı iddiaları nedeniyle ABD'nin iade talebi üzerine Honduras'ta gözaltına alınmış ve dönemin Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro tarafından Washington'a gönderilmişti.
Honduras'ta eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez hakkında yeniden tutuklama süreci başlatıldı. Donald Trump, geçen hafta Hernandez'i affetmişti. Af sonrası cezaevinden serbest bırakılan eski lider için tekrardan yakalama kararı çıkarıldı.
Honduras'ta başsavcı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilerek cezaevinden çıkarılan Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için 2023 tarihli yakalama kararının yeniden yürürlüğe konulduğunu açıkladı. Başsavcı Johel Zelaya'nın talimatı, hem Honduras güvenlik birimlerine hem de Uluslararası Polis İş Birliği'ne (Interpol) bildirildi.
Zelaya, Yüksek Mahkeme tarafından imzalanmış iki yıl önceki 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamalarını içeren yakalama kararını paylaştı. Belgede, "Sanığın ABD’de serbest bırakılması halinde derhal uygulanacaktır” ifadesi yer aldı.
Hernandez ise görevde olduğu dönemde her zaman ABD'nin en güçlü uyuşturucu karşıtı müttefiklerinden biri olduğunu söyleyerek hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.
Hernandez, ABD'de geçen yıl tonlarca uyuşturucu maddenin ülkeye taşınmasına yardım etmekten 45 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak geçen hafta Trump'ın affı sonrası federal cezaevinden serbest bırakılmıştı. Hernandez, 2022'de görevden ayrılmasının ardından uyuşturucu kaçakçılığı bağlantısı iddiaları nedeniyle ABD'nin iade talebi üzerine Honduras'ta gözaltına alınmış ve dönemin Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro tarafından Washington'a gönderilmişti.