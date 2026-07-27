https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abdde-evden-calisan-kiracilardan-ek-ucret-istendi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1107564722.html

ABD'de evden çalışan kiracılardan ek ücret istendi: Sosyal medyada gündem oldu

ABD'de evden çalışan kiracılardan ek ücret istendi: Sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin California eyaletinde bir ev sahibinin evden çalışan kiracılardan aylık 200 dolar ek ücret talep etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ev sahibine... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

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ABD'nin California eyaletinde kiralık ilanda, evden çalışan kiracılardan aylık 200 dolar ek ücret talep edilmesi sosyal medyada tartışma yarattı.San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan yaklaşık 50 metrekarelik müstakil ev, elektrik, su, internet, ısıtma ve klima dahil aylık 3 bin 250 dolara kiraya çıkarıldı. İlanda, evden çalışan kiracılar için aylık 200 dolar ek ücret uygulanacağı belirtildi.İlan, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar uygulamayı gereksiz ve haksız bulurken, ek ücretin daha fazla gelir elde etmek amacıyla istendiğini savundu.Buna karşılık bazı kullanıcılar ise evden çalışan kişilerin gün boyunca evde bulunması nedeniyle elektrik, su, klima ve ısıtma tüketiminin artabileceğini belirterek uygulamayı makul karşıladı.Öte yandan birçok kullanıcı, ev sahibinin kiracının evden çalışıp çalışmadığını nasıl denetleyeceğini de sorguladı. COVID-19 salgınının ardından ABD'de uzaktan çalışma yaygınlaşırken, evden çalışan kiracılardan ek ücret alınmasının henüz ülke genelinde yaygın bir uygulama olmadığı ifade ediliyor.İlan sonra yayından kaldırılırken Zillow verilerine göre Bay Area'daki ortalama kira bedelleri, ABD genelindeki ortalamanın yaklaşık yüzde 75 üzerinde bulunuyor.

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