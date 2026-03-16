Savaş: Yakıt kotaları, uzaktan çalışma, kısa kollu gömlekler petrol sorununu hafifletebilir mi?

Savaş: Yakıt kotaları, uzaktan çalışma, kısa kollu gömlekler petrol sorununu hafifletebilir mi?

Sputnik Türkiye

ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları ülkeleri enerji politikalarını yeniden ayarlamaya zorluyor. Ancak analistler bunların en fazla kısa vadeli çözümler olduğunu söylüyor.

2026-03-16T15:33+0300

2026-03-16T15:33+0300

2026-03-16T16:14+0300

ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş, ülkelerin yakıt temin etmeye, tüketimi azaltmaya ve ihracat stratejilerini yeniden düşünmeye çalışmasıyla küresel enerji piyasalarını sarstı.Tanker trafiğinin ciddi biçimde azalması ve ham petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasıyla, Bangladeş ve Tayland gibi büyük petrol ithalatçısı ülkeler iç krizden kaçınmak için alternatif yollar arıyor. Bunlar arasında ham petrol tedarikçilerini çeşitlendirmek ve yakıt kotaları uygulamak bulunuyor.Bununla birlikte analistler, Ortadoğu’nun dünya petrol ve gazının başlıca tedarikçisi olmaya devam ettiği sürece hiçbir alternatifin uzun vadeli enerji istikrarını garanti edemeyeceğini söylüyor.Ülkelerin aldığı çeşitli önlemlerYakıt kotalarıBirçok hükümet durumla başa çıkmak için yakıt kotalarına başvuruyor.Sri Lanka, arz baskısı nedeniyle benzin ve dizel dağıtımını düzenlemek amacıyla QR kod tabanlı bir yakıt yetkilendirme sistemi başlattı. 15 Mart’ta uygulamaya giren sistemde araç sahipleri yakıt satın almadan önce araçlarını çevrimiçi kaydettirirken aldıkları benzersiz QR kodu ibraz etmek zorunda.Akaryakıt istasyonlarında görevli personel QR kodu tarayarak aracı doğruluyor ve haftalık yakıt kotasını takip ediyor. Yetkililere göre limitler araç türüne göre değişiyor, otomobiller haftada en fazla 15 litre, motosikletler ise en fazla 5 litre alabiliyor.Dakha yönetimi de 6 Mart’ta benzer kısıtlamalar getirmişti. Bangladeş, stok yapma ve panik alımlarına ilişkin haberlerin ardından günlük yakıt satışlarına sınır koymuştu.Ancak yetkililer pazar günü bu sınırlamaların askıya alınacağını açıkladı. Gerekçe olarak yeterli rezerv bulunması ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde artan talebin karşılanması gösterildi.Alternatif sevkiyat yollarıBüyük bir petrol ihracatçısı olan Irak, Arap basınında yer alan haberlere göre ham petrolünü taşımak için alternatif güzergahlar arıyor.Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Şahip Bazun, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin bazı sevkiyatlarının denizde mahsur kaldığını ve devlet gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ını sağlayan petrol satışlarının keskin biçimde düştüğünü söyledi.Baskıyı azaltmak için Kerkük’ten çıkan petrolün kuzeydeki Kürt bölgesinden geçerek Ceyhan limanına uzanan boru hattı üzerinden günde en az 200 bin-250 bin varil ihraç edilmesi önerildi. Ancak Reuters'a göre Kürt yetkililerle görüşmeler şu ana kadar tıkanmış durumda.Uzaktan çalışma ve tasarruf önlemleriBangladeş, Pakistan, Vietnam ve Tayland, kamu çalışanları için evden çalışma politikaları açıkladı ve özel sektör için de benzer önerilerde bulundu.Pakistan, kamu çalışanları için dört günlük çalışma haftası uygulamasını başlattı, personelin yüzde 50’si dönüşümlü olarak evden çalışıyor.Vietnam, ulaşım ihtiyacını azaltmak amacıyla işletmelerden çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sağlamalarını istedi.Tayland hükümeti ise uzaktan çalışmanın yanı sıra çalışanlardan asansör yerine merdiven kullanmalarını ve yakıt tasarrufu için çevrim içi toplantıları tercih etmelerini istedi. Ayrıca ofislerde soğutma maliyetini azaltmak için devlet memurlarının kısa kollu kıyafetler giymesi ve takım elbise kullanmaması önerildi.

i̇ran

tayland

abd

bangladeş

Sputnik Türkiye

