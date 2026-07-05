https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fuhsa-zorladigi-kadinin-burnunu-kesen-adamin-cinayeti-19-yil-sonra-aydinlatildi-1107017294.html
Fuhşa zorladığı kadının burnunu kesen adamın cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı
Fuhşa zorladığı kadının burnunu kesen adamın cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007'de bulunan cesedin Aydın Özcan'a ait olduğunun tespit edildiğini ve soruşturma kapsamında 10... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T15:21+0300
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Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde kurdukları Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkardığını vurgulayan Gürlek, bunun en çarpıcı örneklerinden birinin Batman'da yaşandığını ifade etti.Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007'de bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosyanın, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinesinde yeniden ele alınarak aydınlatıldığını duyuran Gürlek, şunları kaydetti:Kardeşlerinin öldürdüğü tespit edildiÖte yandan, Aydın Özcan cinayetine ilişkin soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesindeki Şat Deresinde 5 Haziran 2007'de yüzü teşhis edilemeyen erkek cesedi bulundu.Otopsi işlemleri yapılmasına rağmen cesedin kime ait olduğunun belirlenememesi üzerine 2023'te zamanaşımı nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından yeniden yapılan incelemeler ve yürütülen koordine çalışmaları neticesinde, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının JASAT ile yaptığı çalışmalarda, cesedin Aydın Özcan'a ait olduğuna dair bilgiye ulaşıldı.Yapılan incelemelerde, Özcan'ın, birlikte yaşadığı Y.D'yi bıçakla yaralaması nedeniyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açıldığı ve davanın Özcan'ın bulunamaması nedeniyle 2019'da zamanaşımı nedeniyle düştüğü tespit edildi.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Y.D, İstanbul'da yaşadıkları dönemde Özcan tarafından fuhuşa zorlandığını, bunu öğrenen Özcan'ın ailesinin "namus saikiyle" cinayeti işlediğine dair duyum aldığını belirtti.Bunun üzerine Özcan'ın kızlarından alınan DNA örnekleri ile buluntu cesetten elde edilen DNA'nın karşılaştırılmasıyla cesedin Özcan'a ait olduğu anlaşıldı.Kolluk birimlerince yapılan saha çalışmalarında Aydın Özcan'ın kardeşleri tarafından öldürülüp Şat Deresi'ne atıldığı belirlendi.Soruşturma kapsamında Aydın Özcan'ın kardeşleri Hayrettin Ö, Süleyman Ö, Mehmet Ö, Hilmi Ö, Naci Ö, Emin Ö, Nuri Ö. ve Emrah Ö. ile Y.D'nin dayısı Mehmet Suat K. ve Mücahit K. gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/antalyada-12-yillik-faili-mechul-cinayet-cozuldu-sirri-calinan-cep-telefonu-ortaya-cikardi-1106366136.html
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akın gürlek, aydın özcan, batman
akın gürlek, aydın özcan, batman
Fuhşa zorladığı kadının burnunu kesen adamın cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007'de bulunan cesedin Aydın Özcan'a ait olduğunun tespit edildiğini ve soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Aydın Özcan'ın birlikte yaşadığı kadını fuhşa zorladığı ve burnunu kestiği basına yanmıştı.
Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde kurdukları Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkardığını vurgulayan Gürlek, bunun en çarpıcı örneklerinden birinin Batman'da yaşandığını ifade etti.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007'de bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosyanın, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinesinde yeniden ele alınarak aydınlatıldığını duyuran Gürlek, şunları kaydetti:
Batman ve Kozluk Cumhuriyet başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) başta olmak üzere kolluk birimlerimizin sabırlı araştırmaları neticesinde, cesedin 2007'den bu yana hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edilmiştir.
Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış ve şüpheliler gözaltına alınmıştır.
Kardeşlerinin öldürdüğü tespit edildi
Öte yandan, Aydın Özcan cinayetine ilişkin soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesindeki Şat Deresinde 5 Haziran 2007'de yüzü teşhis edilemeyen erkek cesedi bulundu.
Otopsi işlemleri yapılmasına rağmen cesedin kime ait olduğunun belirlenememesi üzerine 2023'te zamanaşımı nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından yeniden yapılan incelemeler ve yürütülen koordine çalışmaları neticesinde, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının JASAT ile yaptığı çalışmalarda, cesedin Aydın Özcan'a ait olduğuna dair bilgiye ulaşıldı.
Yapılan incelemelerde, Özcan'ın, birlikte yaşadığı Y.D'yi bıçakla yaralaması nedeniyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açıldığı ve davanın Özcan'ın bulunamaması nedeniyle 2019'da zamanaşımı nedeniyle düştüğü tespit edildi.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Y.D, İstanbul'da yaşadıkları dönemde Özcan tarafından fuhuşa zorlandığını, bunu öğrenen Özcan'ın ailesinin "namus saikiyle" cinayeti işlediğine dair duyum aldığını belirtti.
Bunun üzerine Özcan'ın kızlarından alınan DNA örnekleri ile buluntu cesetten elde edilen DNA'nın karşılaştırılmasıyla cesedin Özcan'a ait olduğu anlaşıldı.
Kolluk birimlerince yapılan saha çalışmalarında Aydın Özcan'ın kardeşleri tarafından öldürülüp Şat Deresi'ne atıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında Aydın Özcan'ın kardeşleri Hayrettin Ö, Süleyman Ö, Mehmet Ö, Hilmi Ö, Naci Ö, Emin Ö, Nuri Ö. ve Emrah Ö. ile Y.D'nin dayısı Mehmet Suat K. ve Mücahit K. gözaltına alındı.