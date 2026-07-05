https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fuhsa-zorladigi-kadinin-burnunu-kesen-adamin-cinayeti-19-yil-sonra-aydinlatildi-1107017294.html

Fuhşa zorladığı kadının burnunu kesen adamın cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı

Fuhşa zorladığı kadının burnunu kesen adamın cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007'de bulunan cesedin Aydın Özcan'a ait olduğunun tespit edildiğini ve soruşturma kapsamında 10... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T15:21+0300

2026-07-05T15:21+0300

2026-07-05T15:21+0300

türki̇ye

akın gürlek

aydın özcan

batman

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Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde kurdukları Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkardığını vurgulayan Gürlek, bunun en çarpıcı örneklerinden birinin Batman'da yaşandığını ifade etti.Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007'de bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosyanın, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinesinde yeniden ele alınarak aydınlatıldığını duyuran Gürlek, şunları kaydetti:Kardeşlerinin öldürdüğü tespit edildiÖte yandan, Aydın Özcan cinayetine ilişkin soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesindeki Şat Deresinde 5 Haziran 2007'de yüzü teşhis edilemeyen erkek cesedi bulundu.Otopsi işlemleri yapılmasına rağmen cesedin kime ait olduğunun belirlenememesi üzerine 2023'te zamanaşımı nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından yeniden yapılan incelemeler ve yürütülen koordine çalışmaları neticesinde, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının JASAT ile yaptığı çalışmalarda, cesedin Aydın Özcan'a ait olduğuna dair bilgiye ulaşıldı.Yapılan incelemelerde, Özcan'ın, birlikte yaşadığı Y.D'yi bıçakla yaralaması nedeniyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açıldığı ve davanın Özcan'ın bulunamaması nedeniyle 2019'da zamanaşımı nedeniyle düştüğü tespit edildi.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Y.D, İstanbul'da yaşadıkları dönemde Özcan tarafından fuhuşa zorlandığını, bunu öğrenen Özcan'ın ailesinin "namus saikiyle" cinayeti işlediğine dair duyum aldığını belirtti.Bunun üzerine Özcan'ın kızlarından alınan DNA örnekleri ile buluntu cesetten elde edilen DNA'nın karşılaştırılmasıyla cesedin Özcan'a ait olduğu anlaşıldı.Kolluk birimlerince yapılan saha çalışmalarında Aydın Özcan'ın kardeşleri tarafından öldürülüp Şat Deresi'ne atıldığı belirlendi.Soruşturma kapsamında Aydın Özcan'ın kardeşleri Hayrettin Ö, Süleyman Ö, Mehmet Ö, Hilmi Ö, Naci Ö, Emin Ö, Nuri Ö. ve Emrah Ö. ile Y.D'nin dayısı Mehmet Suat K. ve Mücahit K. gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/antalyada-12-yillik-faili-mechul-cinayet-cozuldu-sirri-calinan-cep-telefonu-ortaya-cikardi-1106366136.html

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