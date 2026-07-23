https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yargitaydan-bsmv-karari-vergi-musteriden-mi-tahsil-edilecek--1107493586.html

Yargıtay’dan BSMV kararı: Vergi müşteriden mi tahsil edilecek?

Yargıtay’dan BSMV kararı: Vergi müşteriden mi tahsil edilecek?

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Yargıtay’ın tüketici kredileriyle ilgili BSMV kararına yönelik değerlendirmelerinde sözleşmede yer alan ifade ve imzalara... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T14:37+0300

2026-07-23T14:37+0300

2026-07-23T14:37+0300

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Yargıtay’ın tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) yansıtılmasıyla ilgili verdiği kararın detaylarını aktardı.Tüketicilerin açtığı davalarda yerel mahkemelerin farklı kararlar verdiğini belirten Aslan, Yargıtay'ın sözleşmede açık hüküm bulunması halinde verginin müşteriden tahsil edilmesini hukuka uygun bulduğunu söyledi. Bankadan kredi çeken bir tüketicinin anapara ve faizin yanı sıra BSMV ödediğini, bazı tüketicilerin ise kanuna göre verginin asıl mükellefinin banka olduğunu belirterek iade davası açtığını ifade eden Aslan, Yargıtay'ın bu tartışmalı süreçte son noktayı koyduğunu kaydetti."Sözleşmede yazıyorsa tahsilat gayet yasaldır"Yargıtay kararı doğrultusunda devlete karşı verginin asıl sorumlusunun banka olduğunu ancak sözleşme şartlarının geçerli sayılacağını belirten Aslan, kredi sözleşmesinde açıkça ‘Bu verginin parasını müşteri öder’ ifadelerine yer verildiğinde paranın müşteriden tahsil edilmesinin yasal olduğunu söyledi. Aslan, “Bu durum müşteri için haksız bir şart değildir” dedi.Öte yandan Aslan, bu kararla birlikte tüketicilerin "Devlet bu vergiyi senden istiyor, benden alamazsın" diyerek bankalardan geçmişe dönük vergi iadesi alma imkanının tamamen kapandığını ve vergi yükünün resmen vatandaşın üzerinde kaldığını da sözlerine ekledi.

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2026

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