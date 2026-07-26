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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-chp-etkinligine-yonelik-iddialarla-ilgili-sorusturma-baslatti-1107562159.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP etkinliğine yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP etkinliğine yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlattı
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Başsavcılık, CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialara dair soruşturma başlatıldığını... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi günü düzenlenen etkinlikle ilgili 'figüran' iddialarına yönelik soruşturma başlattı.Başsavcılıktan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/gursel-tekinden-uye-katiliminda-figuran-kullanildi-iddialarina-yanit-seytanin-aklina-gelmeyecek-bir-1107558060.html
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chp, cumhuriyet başsavcılığı, figüran
chp, cumhuriyet başsavcılığı, figüran

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP etkinliğine yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlattı

21:53 26.07.2026 (güncellendi: 21:59 26.07.2026)
© AAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© AA
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Başsavcılık, CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialara dair soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi günü düzenlenen etkinlikle ilgili 'figüran' iddialarına yönelik soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır.

Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
POLİTİKA
Gürsel Tekin'den 'üye katılımında figüran kullanıldı' iddialarına yanıt: 'Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar'
16:26
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