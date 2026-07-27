https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/11-aylik-bebegini-cope-birakip-esini-darp-etti-firari-koca-araniyor-1107585500.html

11 aylık bebeğini çöpe bırakıp eşini darp etti: Firari koca aranıyor

11 aylık bebeğini çöpe bırakıp eşini darp etti: Firari koca aranıyor

Sputnik Türkiye

Sakarya'da 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve ayrı yaşadığı eşini darbettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

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kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

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Akyazı ilçesinde iki aydır ayrı yaşadığı eşi O.D. hakkında şikayetçi olan İ.D., 11 aylık kızlarının çöp konteynerine bırakıldığını ve kendisinin de spor kompleksinde darbedildiğini öne sürdü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, vücudunda darp izleri bulunan bebeği hastanede tedavi altına alırken, ifadesi alınan anne serbest bırakıldı. Firari şüpheli O.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/kastamonuda-bebegini-cope-atmisti-annenin-cezasi-belli-oldu-1105683409.html

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