https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/11-aylik-bebegini-cope-birakip-esini-darp-etti-firari-koca-araniyor-1107585500.html
11 aylık bebeğini çöpe bırakıp eşini darp etti: Firari koca aranıyor
11 aylık bebeğini çöpe bırakıp eşini darp etti: Firari koca aranıyor
Sputnik Türkiye
Sakarya'da 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve ayrı yaşadığı eşini darbettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T22:54+0300
2026-07-27T22:54+0300
2026-07-27T22:54+0300
türki̇ye
türkiye
sakarya
sakarya valiliği
çöp
çöp aracı
çöp torbası
darp
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
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Akyazı ilçesinde iki aydır ayrı yaşadığı eşi O.D. hakkında şikayetçi olan İ.D., 11 aylık kızlarının çöp konteynerine bırakıldığını ve kendisinin de spor kompleksinde darbedildiğini öne sürdü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, vücudunda darp izleri bulunan bebeği hastanede tedavi altına alırken, ifadesi alınan anne serbest bırakıldı. Firari şüpheli O.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/kastamonuda-bebegini-cope-atmisti-annenin-cezasi-belli-oldu-1105683409.html
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türkiye, sakarya, sakarya valiliği, çöp, çöp aracı, çöp torbası, darp, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadına karşı şiddet, kadına hakaret, kadına destek
11 aylık bebeğini çöpe bırakıp eşini darp etti: Firari koca aranıyor
Sakarya'da 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve ayrı yaşadığı eşini darbettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Akyazı ilçesinde iki aydır ayrı yaşadığı eşi O.D. hakkında şikayetçi olan İ.D., 11 aylık kızlarının çöp konteynerine bırakıldığını ve kendisinin de spor kompleksinde darbedildiğini öne sürdü.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, vücudunda darp izleri bulunan bebeği hastanede tedavi altına alırken, ifadesi alınan anne serbest bırakıldı.
Firari şüpheli O.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.