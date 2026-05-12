Kastamonu'da bebeğini çöpe atmıştı: Annenin cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

Kastamonu’da çöp konteyneri yanında çöp poşeti içinde bulunan bebekle ilgili davada, bebeğin annesi C.Ç.'ye 12 yıl hapis cezası verildi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T19:52+0300

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta 2 Kasım 2023’te çöp konteyneri yanında çöp poşeti içinde bir erkek bebek bulunmuştu.Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada sanık anne C.Ç., savunmasında pişman olduğunu belirterek çocuğundan haber alamadığını ifade etti ve tahliye talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanığı 'alt soydan kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ceza 12 yıl hapis olarak indirildi.

