https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/turkiye-brezilya-voleybol-maci-ne-zaman-filenin-sultanlari-2026-vnl-final-maci-ne-zaman-saat-kacta-1107547566.html

Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı ne zaman, saat kaçta?

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finalde Çin'i yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak. VNL... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T09:34+0300

2026-07-26T09:34+0300

2026-07-26T09:34+0300

spor

türkiye

brezilya

voleybol

filenin sultanları

fivb voleybol milletler ligi

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Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final için sahaya çıktı. Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-20 alan milliler skoru 3-0 yaptı ve finale çıktı. Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlamıştı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı.Türkiye finaldeMilliler yarınki finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif ŞahinPasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa VargasSmaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak ErkekOrta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra GüneşLibero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem ÖrgeTürkiye-Brezilya maçı ne zaman?Ay-yıldızlı ekip, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynanacak finalde Brezilya ile karşılaşacak.Final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/a-milli-kadin-voleybol-takimi-cine-ezdi-gecti-1107543167.html

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türkiye, brezilya, voleybol, filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi