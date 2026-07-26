https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/turkiye-brezilya-voleybol-maci-ne-zaman-filenin-sultanlari-2026-vnl-final-maci-ne-zaman-saat-kacta-1107547566.html
Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı ne zaman, saat kaçta?
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finalde Çin'i yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak. VNL... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T09:34+0300
2026-07-26T09:34+0300
2026-07-26T09:34+0300
spor
türkiye
brezilya
voleybol
filenin sultanları
fivb voleybol milletler ligi
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Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final için sahaya çıktı. Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-20 alan milliler skoru 3-0 yaptı ve finale çıktı. Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlamıştı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı.Türkiye finaldeMilliler yarınki finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif ŞahinPasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa VargasSmaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak ErkekOrta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra GüneşLibero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem ÖrgeTürkiye-Brezilya maçı ne zaman?Ay-yıldızlı ekip, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynanacak finalde Brezilya ile karşılaşacak.Final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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türkiye, brezilya, voleybol, filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi
türkiye, brezilya, voleybol, filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi
Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finalde Çin'i yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak. VNL Milletler Ligi'nde mücadele verecek olan Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final için sahaya çıktı. Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-20 alan milliler skoru 3-0 yaptı ve finale çıktı. Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlamıştı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı.
Milliler yarınki finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
Türkiye-Brezilya maçı ne zaman?
Ay-yıldızlı ekip, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynanacak finalde Brezilya ile karşılaşacak.
Final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.