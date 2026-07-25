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A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'e ezdi geçti: 3-0 yenerek Brezilya'nın rakibi oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'e ezdi geçti: 3-0 yenerek Brezilya'nın rakibi oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye a milli voleybol takımı

filenin sultanları

çin

brezilya

türkiye a milli kadın voleybol takımı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.Final yarınA Milli Kadın Voleybol Takımı, Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'e konuk oldu. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'ta final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

çin

brezilya

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türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, çin, brezilya, türkiye a milli kadın voleybol takımı