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A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'e ezdi geçti: 3-0 yenerek Brezilya'nın rakibi oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'e ezdi geçti: 3-0 yenerek Brezilya'nın rakibi oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye a milli voleybol takımı
filenin sultanları
çin
brezilya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.Final yarınA Milli Kadın Voleybol Takımı, Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'e konuk oldu. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'ta final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
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türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, çin, brezilya, türkiye a milli kadın voleybol takımı
türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, çin, brezilya, türkiye a milli kadın voleybol takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'e ezdi geçti: 3-0 yenerek Brezilya'nın rakibi oldu

16:04 25.07.2026 (güncellendi: 16:42 25.07.2026)
© Dilara İrem SancarTürkiye
Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Dilara İrem Sancar
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
© Dilara İrem SancarA milli kadın voleybol takımı
A milli kadın voleybol takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
A milli kadın voleybol takımı
© Dilara İrem Sancar

Final yarın

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'e konuk oldu. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'ta final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
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