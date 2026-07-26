https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/soyuz-ms-28-uzay-araci-uluslararasi-uzay-istasyonundan-ayrildi-1107551196.html

Soyuz MS-28 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrıldı

Soyuz MS-28 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrıldı

Sputnik Türkiye

Roscosmos, iki Rus kozmonot ve bir Amerikalı astronotu taşıyan Soyuz MS-28 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldığını bildirdi. 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T11:52+0300

2026-07-26T11:52+0300

2026-07-26T11:52+0300

dünya

rusya

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

roscosmos

uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)

uluslararası uzay i̇stasyonu

sergey kud-sverçkov

nasa

anna kikina

jared isaacman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107550851_0:36:747:456_1920x0_80_0_0_6cbaf06a80130beb54562fb4fd86422a.png

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) açıklamasına göre, Sergey Kud-Sverçkov ve Sergey Mikayev adlı iki Rus kozmonotu ve NASA astronotu Christopher Williams’ı taşıyan Rus Soyuz MS-28 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.Dünya’ya inişin Moskova saatiyle 12.50'de (TSİ ile aynı) Kazakistan'ın Jenkazgan kenti yakınlarında gerçekleşmesi planlanıyor.Roscosmos-NASA ekibi 27 Kasım'dan beri ISS'de görev yapıyordu.Kud-Sverçkov, Mikayev ve Williams'ın yerine geçen, önümüzdeki 8 ay boyunca görev yapacak Pyotr Dubrov, Anna Kikina adlı Rus kozmonotlar ve Amerikalı Anil Menon’u taşıyan Soyuz MS-29 uzay aracı 14 Temmuz’da ISS’ye ulaşmıştı.Soyuz MS-29'un fırlatılmasına, 8 yıl aradan sonra Baykonur Uzay Üssü'ne resmi bir ziyaret gerçekleştiren NASA Başkanı Jared Isaacman da tanıklık etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/nasa-baskani-8-yil-sonra-ilk-kez-baykonurdan-uui-ucusunu-izledi-1107253530.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), roscosmos, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uluslararası uzay i̇stasyonu, sergey kud-sverçkov, nasa, anna kikina, jared isaacman