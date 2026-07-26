https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/serin-hava-gidiyor-sicaklar-artacak-yagislar-karadenize-kaydi-9-ile-sari-kodlu-uyari-1107547060.html
Serin hava gidiyor, sıcaklar artacak: Yağışlar Karadeniz'e kaydı 9 ile sarı kodlu uyarı
Serin hava gidiyor, sıcaklar artacak: Yağışlar Karadeniz'e kaydı 9 ile sarı kodlu uyarı
Sputnik Türkiye
Temmuz sonunda sonbaharı yaşatan serin ve yağışlı hava etkisini yitiriyor. 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yapan meteorolojiye göre yeni haftada sıcaklar artacak. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre ülkenin büyük bölümünde sel ve su baskınlarına neden olan yağışlar yeni haftada etkisini kaybedecek.Yağış Karadeniz'e kayıyorBugün Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.9 ile sarı kodlu uyarıMGM'nin sarı kod yayınlayarak kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle: Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.Sıcaklıklar yükselecekBugün hava sıcaklığının batı kesimlerde bir miktar artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl?Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava kademeli olarak etkisini yitirirken, yeni haftada hava yurt genelinde artıyor. Bugün İstanbul'da 26 derece olan hava sıcaklığı yarın 29, salı günü ise 33 dereceye kadar yükselecek. Termometreler salı günü Ankara'da 30, İzmir'de ise 37 dereceyi gösterecek.Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:- Kırklareli 15/29 derece.- İstanbul 17/26 derece.- Denizli 18/31 derece.- İzmir 20/33 derece.- Adana 23/33 derece.- Ankara 14/24 derece.- Samsun 19/26 derece.- Erzurum 12/28 derece.- Malatya 17/33 derece.- Kars 12/30 derece.- Diyarbakır 19/36 derece.- Gaziantep 21/32 derece.
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bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, karadeniz, kastamonu, meteoroloji genel müdürlüğü, haberler
Serin hava gidiyor, sıcaklar artacak: Yağışlar Karadeniz'e kaydı 9 ile sarı kodlu uyarı
Temmuz sonunda sonbaharı yaşatan serin ve yağışlı hava etkisini yitiriyor. 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yapan meteorolojiye göre yeni haftada sıcaklar artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre ülkenin büyük bölümünde sel ve su baskınlarına neden olan yağışlar yeni haftada etkisini kaybedecek.
Yağış Karadeniz'e kayıyor
Bugün Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MGM'nin sarı kod yayınlayarak kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle: Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.
Bugün hava sıcaklığının batı kesimlerde bir miktar artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava kademeli olarak etkisini yitirirken, yeni haftada hava yurt genelinde artıyor. Bugün İstanbul'da 26 derece olan hava sıcaklığı yarın 29, salı günü ise 33 dereceye kadar yükselecek. Termometreler salı günü Ankara'da 30, İzmir'de ise 37 dereceyi gösterecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 15/29 derece.
- Diyarbakır 19/36 derece.
- Gaziantep 21/32 derece.