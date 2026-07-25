https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/istanbulda-saganak-etkisini-artirdi-metrekareye-57-kilo-yagis-dustu-1107542375.html
İstanbul'da sağanak etkisini artırdı: Metrekareye 57 kilo yağış düştü
İstanbul'da sağanak etkisini artırdı: Metrekareye 57 kilo yağış düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok bölgede su baskınları meydana geldi, araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T14:31+0300
2026-07-25T14:31+0300
2026-07-25T14:31+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
akom
beşiktaş
eyüpsultan
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
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İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, araçlar ve yayalar yollarda kaldı. Ölçümlere göre en fazla yağış, Şile'nin Darlık Köyü'nde metrekareye 57 kilogram olarak kaydedildi. Üsküdar'da 30 kilogram, Eyüpsultan'da 26 kilogram, AKOM istasyonunda 23 kilogram ve Şişli'de 21 kilogram yağış ölçüldü.Araçlar yollarda zor anlar yaşadıMeteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde etkisini gösteren kuvvetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Beşiktaş, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı alt geçitlerin su basmasına neden olan yağış, bazı ilçelerde de yerini doluya bıraktı.Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Sancaktepe, Pendik ve Kartal'da, sağanak, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini göstermeyi sürdürüyor. Kartal Sahili'nde yağışın etkisiyle denizde kirlilik gözlendi. Yollarda biriken sular, hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Bazıları da çareyi kafalarına poşet geçirmekte buldu. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.Metrekareye 57 kilo yağış düştüİstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, sağanağa karşı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda ekipler, 5 bin 638 personel ve 2 bin 74 araçla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.Ölçümlere göre en fazla yağış, Şile'nin Darlık Köyü'nde metrekareye 57 kilogram olarak kaydedildi. Üsküdar'da 30 kilogram, Eyüpsultan'da 26 kilogram, AKOM istasyonunda 23 kilogram ve Şişli'de 21 kilogram yağış ölçüldü.Yağmur etkisini artıracakYağışların ilerleyen saatlerde, saatte 20 ila 50 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde gök gürültüsü, şimşek ve kuvvetli yağışların akşam saat 17.00'ye kadar etkili olacağı, gece boyunca ise aralıklarla hafif yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/meteorolojiden-35-kent-icin-sari-ve-turuncu-saganak-alarmi-cok-kuvvetli-geliyor-1107535909.html
türki̇ye
eyüpsultan
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), akom, beşiktaş, eyüpsultan, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), akom, beşiktaş, eyüpsultan, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
İstanbul'da sağanak etkisini artırdı: Metrekareye 57 kilo yağış düştü
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok bölgede su baskınları meydana geldi, araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, araçlar ve yayalar yollarda kaldı. Ölçümlere göre en fazla yağış, Şile'nin Darlık Köyü'nde metrekareye 57 kilogram olarak kaydedildi. Üsküdar'da 30 kilogram, Eyüpsultan'da 26 kilogram, AKOM istasyonunda 23 kilogram ve Şişli'de 21 kilogram yağış ölçüldü.
Araçlar yollarda zor anlar yaşadı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde etkisini gösteren kuvvetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Beşiktaş, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.
D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı alt geçitlerin su basmasına neden olan yağış, bazı ilçelerde de yerini doluya bıraktı.
Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Sancaktepe, Pendik ve Kartal'da, sağanak, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini göstermeyi sürdürüyor. Kartal Sahili'nde yağışın etkisiyle denizde kirlilik gözlendi. Yollarda biriken sular, hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Bazıları da çareyi kafalarına poşet geçirmekte buldu. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.
Metrekareye 57 kilo yağış düştü
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, sağanağa karşı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda ekipler, 5 bin 638 personel ve 2 bin 74 araçla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.
Ölçümlere göre en fazla yağış, Şile'nin Darlık Köyü'nde metrekareye 57 kilogram olarak kaydedildi. Üsküdar'da 30 kilogram, Eyüpsultan'da 26 kilogram, AKOM istasyonunda 23 kilogram ve Şişli'de 21 kilogram yağış ölçüldü.
Yağmur etkisini artıracak
Yağışların ilerleyen saatlerde, saatte 20 ila 50 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde gök gürültüsü, şimşek ve kuvvetli yağışların akşam saat 17.00'ye kadar etkili olacağı, gece boyunca ise aralıklarla hafif yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.