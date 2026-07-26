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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmeleri-ile-liman-tesislerine-hava-saldirisi-duzenledi-1107549979.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'daki askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
odessa
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi."Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece yüksek hassasiyetli kara ve hava silahlarıyla toplu bir saldırı gerçekleştirdi" denilen açıklamada, Kiev'de insansız hava araçlarının (İHA) üretimi, montajı ve depolanmasıyla ilgilenen kuruluşların hedef alındığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca Odessa Bölgesi’ndeki Çernomorsk limanında akaryakıtın depolandığı ve askeri malzemelerin teslim edildiği tesislerin de hedef alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-ukrayna-limanlarini-vurmayi-surduruyor-3-liman-daha-hedef-alindi-1107536925.html
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odessa
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, çernomorsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, çernomorsk

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi

11:03 26.07.2026
© Sputnik / Валентин КапустинRus Su-30SM jeti operasyon bölgesinde
Rus Su-30SM jeti operasyon bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© Sputnik / Валентин Капустин
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'daki askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi.
"Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece yüksek hassasiyetli kara ve hava silahlarıyla toplu bir saldırı gerçekleştirdi" denilen açıklamada, Kiev'de insansız hava araçlarının (İHA) üretimi, montajı ve depolanmasıyla ilgilenen kuruluşların hedef alındığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Odessa Bölgesi’ndeki Çernomorsk limanında akaryakıtın depolandığı ve askeri malzemelerin teslim edildiği tesislerin de hedef alındığı ifade edildi.
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UKRAYNA KRİZİ
Rusya, Ukrayna limanlarını vurmayı sürdürüyor: 3 liman daha hedef alındı
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