https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmeleri-ile-liman-tesislerine-hava-saldirisi-duzenledi-1107549979.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'daki askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T11:03+0300
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2026-07-26T11:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi."Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece yüksek hassasiyetli kara ve hava silahlarıyla toplu bir saldırı gerçekleştirdi" denilen açıklamada, Kiev'de insansız hava araçlarının (İHA) üretimi, montajı ve depolanmasıyla ilgilenen kuruluşların hedef alındığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca Odessa Bölgesi’ndeki Çernomorsk limanında akaryakıtın depolandığı ve askeri malzemelerin teslim edildiği tesislerin de hedef alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-ukrayna-limanlarini-vurmayi-surduruyor-3-liman-daha-hedef-alindi-1107536925.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, çernomorsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, çernomorsk
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'daki askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri ile liman tesislerine hava saldırısı düzenledi.
"Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece yüksek hassasiyetli kara ve hava silahlarıyla toplu bir saldırı gerçekleştirdi" denilen açıklamada, Kiev'de insansız hava araçlarının (İHA) üretimi, montajı ve depolanmasıyla ilgilenen kuruluşların hedef alındığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Odessa Bölgesi’ndeki Çernomorsk limanında akaryakıtın depolandığı ve askeri malzemelerin teslim edildiği tesislerin de hedef alındığı ifade edildi.