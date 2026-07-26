https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/putin-rusyanin-buyuk-deniz-gucu-statusunde-donanma-ve-bilim-insanlarinin-payi-buyuk-1107546741.html

Putin: Rusya’nın ‘büyük deniz gücü’ statüsünde donanma ve bilim insanlarının payı büyük

Putin: Rusya’nın ‘büyük deniz gücü’ statüsünde donanma ve bilim insanlarının payı büyük

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, ülkenin büyük bir deniz gücü olarak konum kazanmasında askeri... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T01:19+0300

2026-07-26T01:19+0300

2026-07-26T01:19+0300

dünya

vladimir putin

rusya

rus denizciler

özel askeri harekat

rus donanması günü

deniz piyadesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Mesajında donanmanın ülke için taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Putin, Rus Donanması mensuplarının ve bilim insanlarının bu başarıdaki belirleyici rolüne işaret etti.Ülkede deniz kuvvetlerinin sürekli geliştirildiğini, aynı zamanda denizcilerin ve deniz piyadelerinin mesleki seviyesinin de giderek yükseldiğini vurgulayan Rus lider sözlerine şöyle devam etti:Rusya’nın 13 denizle çevrili bir ülke olduğunu hatırlatan Putin, bu nedenle Rus Donanması’nın ülke güvenliğinin sağlanmasında en kritik rollerden birine sahip olduğunu belirtti.Askeri denizcilere toplumun özel bir saygı duyduğunu da dile getiren Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’da Deniz Kuvvetleri Günü her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.

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vladimir putin, rusya, rus denizciler, özel askeri harekat, rus donanması günü, deniz piyadesi