https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/putin-rusyanin-buyuk-deniz-gucu-statusunde-donanma-ve-bilim-insanlarinin-payi-buyuk-1107546741.html
Putin: Rusya’nın ‘büyük deniz gücü’ statüsünde donanma ve bilim insanlarının payı büyük
Putin: Rusya’nın ‘büyük deniz gücü’ statüsünde donanma ve bilim insanlarının payı büyük
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, ülkenin büyük bir deniz gücü olarak konum kazanmasında askeri... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T01:19+0300
2026-07-26T01:19+0300
2026-07-26T01:19+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rus denizciler
özel askeri harekat
rus donanması günü
deniz piyadesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Mesajında donanmanın ülke için taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Putin, Rus Donanması mensuplarının ve bilim insanlarının bu başarıdaki belirleyici rolüne işaret etti.Ülkede deniz kuvvetlerinin sürekli geliştirildiğini, aynı zamanda denizcilerin ve deniz piyadelerinin mesleki seviyesinin de giderek yükseldiğini vurgulayan Rus lider sözlerine şöyle devam etti:Rusya’nın 13 denizle çevrili bir ülke olduğunu hatırlatan Putin, bu nedenle Rus Donanması’nın ülke güvenliğinin sağlanmasında en kritik rollerden birine sahip olduğunu belirtti.Askeri denizcilere toplumun özel bir saygı duyduğunu da dile getiren Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’da Deniz Kuvvetleri Günü her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-amaclarla-kullanilan-liman-ve-gemiler-vuruldu-1107545417.html
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vladimir putin, rusya, rus denizciler, özel askeri harekat, rus donanması günü, deniz piyadesi
vladimir putin, rusya, rus denizciler, özel askeri harekat, rus donanması günü, deniz piyadesi
Putin: Rusya’nın ‘büyük deniz gücü’ statüsünde donanma ve bilim insanlarının payı büyük
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, ülkenin büyük bir deniz gücü olarak konum kazanmasında askeri denizciler ile bilim insanlarının tarihi rol oynadığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Mesajında donanmanın ülke için taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Putin, Rus Donanması mensuplarının ve bilim insanlarının bu başarıdaki belirleyici rolüne işaret etti.
Bugün ülkemiz; yiğit Deniz Kuvvetlerimizi ve geçmişten günümüze savaş meydanlarındaki zaferlerle, her gün gösterdikleri özverili çabayla ve parlak bilimsel başarılarla donanmamızın şanlı tarihini yazanları onurlandırıyor. Rusya, büyük bir deniz gücü statüsünü onlara borçlu.
Ülkede deniz kuvvetlerinin sürekli geliştirildiğini, aynı zamanda denizcilerin ve deniz piyadelerinin mesleki seviyesinin de giderek yükseldiğini vurgulayan Rus lider sözlerine şöyle devam etti:
Deniz piyadelerimizin ve gemi personelimizin üstün yetenekleri; cesaretleri, sarsılmaz iradeleri ve gözüpeklikleriyle bir araya gelerek bugün özel askeri operasyonun gidişatını şekillendirmeye devam ediyor.
Rusya’nın 13 denizle çevrili bir ülke olduğunu hatırlatan Putin, bu nedenle Rus Donanması’nın ülke güvenliğinin sağlanmasında en kritik rollerden birine sahip olduğunu belirtti.
Askeri denizcilere toplumun özel bir saygı duyduğunu da dile getiren Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:
Toplumun askeri denizcilere bakışı her zaman özel olmuştur; onlara duyulan saygı ve gurur fazlasıyla hak edilmiştir. Zira onların omuzlarındaki yük sadece muharip görevleri başarıyla tamamlamakla sınırlı kalmaz, zorlu doğa koşullarına karşı göğüs germeyi de gerektirir.
Rusya’da Deniz Kuvvetleri Günü her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.