https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/putin-deniz-kuvvetleri-ozel-askeri-operasyon-gorevlerinin-cozumunde-hayati-rol-oynuyor-1107558476.html

Putin: Deniz Kuvvetleri özel askeri operasyon görevlerinin çözümünde hayati rol oynuyor

Putin: Deniz Kuvvetleri özel askeri operasyon görevlerinin çözümünde hayati rol oynuyor

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Deniz Kuvvetlerinin özel askeri operasyon görevlerinin çözümünde hayati bir rol oynadığını ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasında kilit unsur... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T16:35+0300

2026-07-26T16:35+0300

2026-07-26T17:07+0300

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vladimir putin

st. petersburg

deniz kuvvetleri

özel askeri harekat

aleksandr moiseyev

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle St. Petersburg'daki Amirallik binasına gelerek, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle denizcileri bizzat tebrik etti.Putin, "Bugün, sadece ünlü deniz komutanlarımızın olağanüstü coğrafi keşiflerini, önemli savaşlarını ve zaferlerini anmakla kalmıyoruz, aynı zamanda her şeyden önce Rusya'nın güvenliğini sağlamanın ve nükleer üçlüsünün deniz bileşeninin geliştirilmesi yoluyla küresel dengeyi korumanın kilit unsurlarından biri olan filonun mevcut durumunu ve gelişme perspektiflerini değerlendirmek için bir araya geldik" diye konuştu.Aralarında Deniz Piyadelerinin de bulunduğu Deniz Kuvvetleri'nin özel askeri operasyonun görevlerinin çözümünde hayati bir rol oynadığına dikkat çeken Putin, şöyle konuştu:Putin, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle cephedeki askerlere ve komutanlara tebriklerini iletti ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Rus lider, Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ile bir araya geldi ve komutanın raporunu dinledi. Moiseyev, raporunda yılın başından bu yana Donanmaya 20 geminin hizmete girdiği bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/putin-rusyanin-buyuk-deniz-gucu-statusunde-donanma-ve-bilim-insanlarinin-payi-buyuk-1107546741.html

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rusya, vladimir putin, st. petersburg, deniz kuvvetleri, özel askeri harekat, aleksandr moiseyev