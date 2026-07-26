https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/putin-deniz-kuvvetleri-ozel-askeri-operasyon-gorevlerinin-cozumunde-hayati-rol-oynuyor-1107558476.html
Putin: Deniz Kuvvetleri özel askeri operasyon görevlerinin çözümünde hayati rol oynuyor
Putin: Deniz Kuvvetleri özel askeri operasyon görevlerinin çözümünde hayati rol oynuyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Deniz Kuvvetlerinin özel askeri operasyon görevlerinin çözümünde hayati bir rol oynadığını ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasında kilit unsur... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
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deniz kuvvetleri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle St. Petersburg'daki Amirallik binasına gelerek, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle denizcileri bizzat tebrik etti.Putin, "Bugün, sadece ünlü deniz komutanlarımızın olağanüstü coğrafi keşiflerini, önemli savaşlarını ve zaferlerini anmakla kalmıyoruz, aynı zamanda her şeyden önce Rusya'nın güvenliğini sağlamanın ve nükleer üçlüsünün deniz bileşeninin geliştirilmesi yoluyla küresel dengeyi korumanın kilit unsurlarından biri olan filonun mevcut durumunu ve gelişme perspektiflerini değerlendirmek için bir araya geldik" diye konuştu.Aralarında Deniz Piyadelerinin de bulunduğu Deniz Kuvvetleri'nin özel askeri operasyonun görevlerinin çözümünde hayati bir rol oynadığına dikkat çeken Putin, şöyle konuştu:Putin, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle cephedeki askerlere ve komutanlara tebriklerini iletti ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Rus lider, Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ile bir araya geldi ve komutanın raporunu dinledi. Moiseyev, raporunda yılın başından bu yana Donanmaya 20 geminin hizmete girdiği bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/putin-rusyanin-buyuk-deniz-gucu-statusunde-donanma-ve-bilim-insanlarinin-payi-buyuk-1107546741.html
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rusya, vladimir putin, st. petersburg, deniz kuvvetleri, özel askeri harekat, aleksandr moiseyev
rusya, vladimir putin, st. petersburg, deniz kuvvetleri, özel askeri harekat, aleksandr moiseyev
Putin: Deniz Kuvvetleri özel askeri operasyon görevlerinin çözümünde hayati rol oynuyor
16:35 26.07.2026 (güncellendi: 17:07 26.07.2026)
Rus lider Putin, Deniz Kuvvetlerinin özel askeri operasyon görevlerinin çözümünde hayati bir rol oynadığını ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasında kilit unsur olmaya devam ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle St. Petersburg'daki Amirallik binasına gelerek, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle denizcileri bizzat tebrik etti.
Putin, "Bugün, sadece ünlü deniz komutanlarımızın olağanüstü coğrafi keşiflerini, önemli savaşlarını ve zaferlerini anmakla kalmıyoruz, aynı zamanda her şeyden önce Rusya'nın güvenliğini sağlamanın ve nükleer üçlüsünün deniz bileşeninin geliştirilmesi yoluyla küresel dengeyi korumanın kilit unsurlarından biri olan filonun mevcut durumunu ve gelişme perspektiflerini değerlendirmek için bir araya geldik" diye konuştu.
Aralarında Deniz Piyadelerinin de bulunduğu Deniz Kuvvetleri'nin özel askeri operasyonun görevlerinin çözümünde hayati bir rol oynadığına dikkat çeken Putin, şöyle konuştu:
Gemi sistemlerimiz hassas silahlarla düşmana yıkıcı darbeler indiriyor. Deniz piyadeleri ilerliyor, cesurca, ustalıkla ve korkusuzca savaşıyor. Tüm ülke onları destekliyor ve zaferle eve dönüşlerini bekliyor.
Putin, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle cephedeki askerlere ve komutanlara tebriklerini iletti ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Rus lider, Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ile bir araya geldi ve komutanın raporunu dinledi. Moiseyev, raporunda yılın başından bu yana Donanmaya 20 geminin hizmete girdiği bilgisini verdi.