https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/pakistanli-kaynaklar-trumpin-talimati-sonrasi-abd-iran-diplomasisi-hizlandi-1107553892.html
Pakistanlı kaynaklar: Trump'ın talimatı sonrası ABD-İran diplomasisi hızlandı
Pakistanlı kaynaklar: Trump'ın talimatı sonrası ABD-İran diplomasisi hızlandı
Sputnik Türkiye
Pakistanlı hükümet kaynaklarına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları durdurma talimatı vermesinin ardından Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temaslar hız kazandı.
2026-07-26T12:58+0300
2026-07-26T12:58+0300
2026-07-26T12:58+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni hava saldırısı düzenlenmemesi talimatı verdiği yönündeki iddiaların ardından Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığını bildirdi.AA'ya konuşan ve müzakere süreci hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen Pakistanlı kaynaklar, Pakistan ile Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen girişimlerde tarafların diyalog ve diplomasiye olumlu yaklaştığını söyledi.Kaynaklara göre, İslamabad ve Doha'nın sunduğu öneri, kalıcı ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin yeniden başlayabilmesi için tarafların son çatışmalar öncesindeki pozisyonlarına dönmesini öngörüyor. Tarafların bu öneriye yanıt verdiği ve saldırılara verilen aranın müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki umutları artırdığı ifade edildi.Bununla birlikte Hürmüz Boğazı çevresindeki ateşkesin kırılganlığını koruduğu, arabulucuların olası yeni bir tırmanışı önlemek amacıyla Washington ve Tahran ile temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.Talimatın 'arka planı'Öte yandan ABD merkezli Axios haber sitesi, bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın cuma günü İran'a yönelik yeni saldırı planını onaylamadığını ve ABD ordusuna yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatı verdiğini yazdı. Habere göre bu karar, yaklaşık iki haftadır her gün onaylanan saldırıların ardından verilen ilk ara niteliğini taşıyor.Axios'a göre Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ya da daha da genişletme seçeneğinin masada olduğunu belirtirken, "Daha akıllıca stratejinin anlaşma yapmak olduğunu düşünüyorum. Şu anda İranlılarla konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.Haberde, ABD ordusunun olası büyük çaplı operasyonlara dönüş ihtimali için planlama yapmayı sürdürdüğü ancak Trump'ın bu yönde henüz yeni bir talimat vermediği de aktarıldı.Axios ayrıca Trump'ın saldırıları durdurma kararının, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmeler için Tahran'a ulaşmasının ardından geldiğini, bölgesel kaynaklara göre görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve hafta sonu Umman ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğini öne sürdü. Böyle bir durumda nihai kararın Trump tarafından verileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/netanyahu-trump-secilince-slaytlarla-sunuma-gidip-yapacaklarimiz-bunlar-dedim-1107502655.html
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donald trump, i̇ran, haberler, abd
donald trump, i̇ran, haberler, abd
Pakistanlı kaynaklar: Trump'ın talimatı sonrası ABD-İran diplomasisi hızlandı
Pakistanlı hükümet kaynaklarına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları durdurma talimatı vermesinin ardından Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temaslar hız kazandı. Axios ise Trump'ın cuma günü yaklaşık iki haftadır süren günlük saldırı zincirini ilk kez durdurma kararının detaylarını yazdı.
Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni hava saldırısı düzenlenmemesi talimatı verdiği yönündeki iddiaların ardından Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığını bildirdi.
AA'ya konuşan ve müzakere süreci hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen Pakistanlı kaynaklar, Pakistan ile Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen girişimlerde tarafların diyalog ve diplomasiye olumlu yaklaştığını söyledi.
Kaynaklara göre, İslamabad ve Doha'nın sunduğu öneri, kalıcı ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin yeniden başlayabilmesi için tarafların son çatışmalar öncesindeki pozisyonlarına dönmesini öngörüyor. Tarafların bu öneriye yanıt verdiği ve saldırılara verilen aranın müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki umutları artırdığı ifade edildi.
Bununla birlikte Hürmüz Boğazı çevresindeki ateşkesin kırılganlığını koruduğu, arabulucuların olası yeni bir tırmanışı önlemek amacıyla Washington ve Tahran ile temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
Öte yandan ABD merkezli Axios haber sitesi, bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın cuma günü İran'a yönelik yeni saldırı planını onaylamadığını ve ABD ordusuna yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatı verdiğini yazdı. Habere göre bu karar, yaklaşık iki haftadır her gün onaylanan saldırıların ardından verilen ilk ara niteliğini taşıyor.
Axios'a göre Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ya da daha da genişletme seçeneğinin masada olduğunu belirtirken, "Daha akıllıca stratejinin anlaşma yapmak olduğunu düşünüyorum. Şu anda İranlılarla konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
Haberde, ABD ordusunun olası büyük çaplı operasyonlara dönüş ihtimali için planlama yapmayı sürdürdüğü ancak Trump'ın bu yönde henüz yeni bir talimat vermediği de aktarıldı.
Axios ayrıca Trump'ın saldırıları durdurma kararının, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmeler için Tahran'a ulaşmasının ardından geldiğini, bölgesel kaynaklara göre görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve hafta sonu Umman ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğini öne sürdü. Böyle bir durumda nihai kararın Trump tarafından verileceği belirtildi.