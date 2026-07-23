https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/netanyahu-trump-secilince-slaytlarla-sunuma-gidip-yapacaklarimiz-bunlar-dedim-1107502655.html

Netanyahu: Trump seçilince slaytlarla sunuma gidip ‘yapacaklarımız bunlar’ dedim

Netanyahu: Trump seçilince slaytlarla sunuma gidip ‘yapacaklarımız bunlar’ dedim

Sputnik Türkiye

Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te, Trump ile seçimlerin hemen ardından yaptığı görüşmede İran'a yönelik saldırı planını anlattığını söyledi. Netanyahu, Trump'ın daha sonra plana katıldığını belirtti.

2026-07-23T18:47+0300

2026-07-23T18:47+0300

2026-07-23T18:47+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

benyamin netanyahu

i̇ran

donald trump

i̇srail

haberler

mücteba hamaney

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Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te ABD Başkanı Donald Trump ile İran'a yönelik askeri planları seçimlerin hemen ardından görüştüğünü açıkladı.İsrail Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:‘Sizin bombalamanız çok daha etkili olur’Görüşmenin son bölümünde İran'ın Fordo nükleer tesisine ilişkin önerisini sunduğunu anlatan Netanyahu, Trump'a şu sözleri söylediğini aktardı:‘Dinledi ve sonunda katıldı, çok sevindim’Netanyahu, Trump'ın önerisini dinledikten sonra operasyona katılmayı kabul ettiğini belirterek, "Dinledi ve sonunda katıldı. Buna çok sevindim" dedi.Mücteba Hamaney sorusuPodcast sırasında sunucunun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Bence hayatta" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-nukleer-anlasma-suudi-arabistanin-israil-ile-abraham-anlasmalarina-katilmasina-bagli-1107494767.html

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benyamin netanyahu, i̇ran, donald trump, i̇srail, haberler, mücteba hamaney