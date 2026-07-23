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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/netanyahu-trump-secilince-slaytlarla-sunuma-gidip-yapacaklarimiz-bunlar-dedim-1107502655.html
Netanyahu: Trump seçilince slaytlarla sunuma gidip ‘yapacaklarımız bunlar’ dedim
Netanyahu: Trump seçilince slaytlarla sunuma gidip ‘yapacaklarımız bunlar’ dedim
Sputnik Türkiye
Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te, Trump ile seçimlerin hemen ardından yaptığı görüşmede İran'a yönelik saldırı planını anlattığını söyledi. Netanyahu, Trump'ın daha sonra plana katıldığını belirtti.
2026-07-23T18:47+0300
2026-07-23T18:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
benyamin netanyahu
i̇ran
donald trump
i̇srail
haberler
mücteba hamaney
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Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te ABD Başkanı Donald Trump ile İran'a yönelik askeri planları seçimlerin hemen ardından görüştüğünü açıkladı.İsrail Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:‘Sizin bombalamanız çok daha etkili olur’Görüşmenin son bölümünde İran'ın Fordo nükleer tesisine ilişkin önerisini sunduğunu anlatan Netanyahu, Trump'a şu sözleri söylediğini aktardı:‘Dinledi ve sonunda katıldı, çok sevindim’Netanyahu, Trump'ın önerisini dinledikten sonra operasyona katılmayı kabul ettiğini belirterek, "Dinledi ve sonunda katıldı. Buna çok sevindim" dedi.Mücteba Hamaney sorusuPodcast sırasında sunucunun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Bence hayatta" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-nukleer-anlasma-suudi-arabistanin-israil-ile-abraham-anlasmalarina-katilmasina-bagli-1107494767.html
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benyamin netanyahu, i̇ran, donald trump, i̇srail, haberler, mücteba hamaney
benyamin netanyahu, i̇ran, donald trump, i̇srail, haberler, mücteba hamaney

Netanyahu: Trump seçilince slaytlarla sunuma gidip ‘yapacaklarımız bunlar’ dedim

18:47 23.07.2026
© AP Photo / Ohad ZwigenbergBenjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te, ABD Başkanı Donald Trump ile seçimlerin hemen ardından yaptığı görüşmede İran'a yönelik saldırı planını anlattığını söyledi. Netanyahu, Trump'ın daha sonra plana katıldığını belirtti.
Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te ABD Başkanı Donald Trump ile İran'a yönelik askeri planları seçimlerin hemen ardından görüştüğünü açıkladı.
İsrail Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:

Yedi slatyla gittim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü slayt... Yapacaklarımızı anlattım. 'Buna izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz?' diye sormadım. 'Yapacaklarımız bunlar' dedim.

‘Sizin bombalamanız çok daha etkili olur’

Görüşmenin son bölümünde İran'ın Fordo nükleer tesisine ilişkin önerisini sunduğunu anlatan Netanyahu, Trump'a şu sözleri söylediğini aktardı:

Elinizde B-2 bombardıman uçakları var. Fordow diye bir tesis bulunuyor. Gerekirse biz de oraya yönelik harekete geçeriz. Ancak sizin gelip ağır bombalarınızı bırakmanız çok daha etkili olur.

‘Dinledi ve sonunda katıldı, çok sevindim’

Netanyahu, Trump'ın önerisini dinledikten sonra operasyona katılmayı kabul ettiğini belirterek, "Dinledi ve sonunda katıldı. Buna çok sevindim" dedi.

Mücteba Hamaney sorusu

Podcast sırasında sunucunun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Bence hayatta" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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