https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/netanyahu-trump-secilince-slaytlarla-sunuma-gidip-yapacaklarimiz-bunlar-dedim-1107502655.html
Netanyahu: Trump seçilince slaytlarla sunuma gidip ‘yapacaklarımız bunlar’ dedim
Netanyahu: Trump seçilince slaytlarla sunuma gidip ‘yapacaklarımız bunlar’ dedim
Sputnik Türkiye
Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te, Trump ile seçimlerin hemen ardından yaptığı görüşmede İran'a yönelik saldırı planını anlattığını söyledi. Netanyahu, Trump'ın daha sonra plana katıldığını belirtti.
2026-07-23T18:47+0300
2026-07-23T18:47+0300
2026-07-23T18:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
benyamin netanyahu
i̇ran
donald trump
i̇srail
haberler
mücteba hamaney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107502158_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8e041187e1ff08a8bafa539c1f5e956a.jpg
Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te ABD Başkanı Donald Trump ile İran'a yönelik askeri planları seçimlerin hemen ardından görüştüğünü açıkladı.İsrail Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:‘Sizin bombalamanız çok daha etkili olur’Görüşmenin son bölümünde İran'ın Fordo nükleer tesisine ilişkin önerisini sunduğunu anlatan Netanyahu, Trump'a şu sözleri söylediğini aktardı:‘Dinledi ve sonunda katıldı, çok sevindim’Netanyahu, Trump'ın önerisini dinledikten sonra operasyona katılmayı kabul ettiğini belirterek, "Dinledi ve sonunda katıldı. Buna çok sevindim" dedi.Mücteba Hamaney sorusuPodcast sırasında sunucunun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Bence hayatta" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-nukleer-anlasma-suudi-arabistanin-israil-ile-abraham-anlasmalarina-katilmasina-bagli-1107494767.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107502158_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_8a8377f477a4dec7d860cd8c34c832c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benyamin netanyahu, i̇ran, donald trump, i̇srail, haberler, mücteba hamaney
benyamin netanyahu, i̇ran, donald trump, i̇srail, haberler, mücteba hamaney
Netanyahu: Trump seçilince slaytlarla sunuma gidip ‘yapacaklarımız bunlar’ dedim
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te, ABD Başkanı Donald Trump ile seçimlerin hemen ardından yaptığı görüşmede İran'a yönelik saldırı planını anlattığını söyledi. Netanyahu, Trump'ın daha sonra plana katıldığını belirtti.
Netanyahu, İsrail'de yayımlanan bir podcast'te ABD Başkanı Donald Trump ile İran'a yönelik askeri planları seçimlerin hemen ardından görüştüğünü açıkladı.
İsrail Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:
Yedi slatyla gittim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü slayt... Yapacaklarımızı anlattım. 'Buna izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz?' diye sormadım. 'Yapacaklarımız bunlar' dedim.
‘Sizin bombalamanız çok daha etkili olur’
Görüşmenin son bölümünde İran'ın Fordo nükleer tesisine ilişkin önerisini sunduğunu anlatan Netanyahu, Trump'a şu sözleri söylediğini aktardı:
Elinizde B-2 bombardıman uçakları var. Fordow diye bir tesis bulunuyor. Gerekirse biz de oraya yönelik harekete geçeriz. Ancak sizin gelip ağır bombalarınızı bırakmanız çok daha etkili olur.
‘Dinledi ve sonunda katıldı, çok sevindim’
Netanyahu, Trump'ın önerisini dinledikten sonra operasyona katılmayı kabul ettiğini belirterek, "Dinledi ve sonunda katıldı. Buna çok sevindim" dedi.
Podcast sırasında sunucunun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Bence hayatta" ifadesini kullandı.