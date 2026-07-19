https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/tbmmde-bu-hafta-en-dusuk-emekli-ayligi-18-yas-alti-suclulara-yonelik-duzenleme-ve-ogrenci-affi-1107364563.html

TBMM'de bu hafta: En düşük emekli aylığı, 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme ve öğrenci affı

TBMM'de bu hafta: En düşük emekli aylığı, 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme ve öğrenci affı

Sputnik Türkiye

Bu hafta yoğun bir gündem TBMM'yi bekliyor. En düşük emekli aylığından 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeye kadar öğrenci affı dahil bir çok konu... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T11:22+0300

2026-07-19T11:22+0300

2026-07-19T11:22+0300

türki̇ye

tbmm

adalet komisyonu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta yoğun bir gündem ile başlayacak. Genel Kurul'da en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran teklif görüşülecek ve 20 bin lira olan aylık, yüzde 17,76 artırılacak.Eğitimini yarıda bırakan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine dönüş hakkı sağlayacak teklifin gündeme gelmesi bekleniyor.Adalet Komisyonu'nda 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemenin görüşmeleri sürecek. Teklife göre, 15-18 yaş grubunda suçun niteliğine göre hakim ceza indirimi uygulamayabilecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda cezanın üst sınırı 27 yıla, müebbet gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak. Çocuğun bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla, güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana 3 yıla kadar hapis verilebilecek.Okul saldırılarında bakanlıklar sunum yapacakOkul saldırılarını araştıran komisyon da çalışmalarını sürdürecek. Bu hafta Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/adli-tatil-yarin-basliyor-hangi-mahkemeler-calisiyor-buyuk-davalar-ne-zamana-ertelendi-1107363925.html

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