https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/netanyahu-bati-seriada-baskinlar-genisleyecek-dedi-trump-ile-gorusmeye-iliskin-detay-verdi--1107557659.html
Netanyahu 'Batı Şeria'da baskınlar genişleyecek' dedi, Trump ile görüşmeye ilişkin detay verdi
Netanyahu 'Batı Şeria'da baskınlar genişleyecek' dedi, Trump ile görüşmeye ilişkin detay verdi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede İran dahil gündemdeki tüm konuları ele alacaklarını belirtirken Batı Şeria... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T16:12+0300
2026-07-26T16:12+0300
2026-07-26T16:12+0300
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Netanyahu, haftalık kabine toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeler ve ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD'de hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağını aktaran Netanyahu, Graham'ı "kuruluşundan bu yana İsrail'in en büyük dostlarından biri" olarak nitelendirdi.ABD'ye yarın gideceğini belirten Netanyahu, Trump ile görüşerek "İran'daki durum dahil gündemde bekleyen tüm konuları ele alacağını" ifade etti.Baskın, arama, gözaltı talimatlarıİşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısıyla başlayan olaylar hakkında konuşan Netanyahu, "köylere baskın yapma, arama yapma ve gözaltı" talimatları verdiğini duyurdu.Netanyahu, Batı Şeria'nın Nablus kentinde iki Filistinlinin hastane baskınıyla gözaltına alınmasına ilişkin, bu kişilerin "hastanede saklandığını" iddia etti.Gözaltına alınan iki Filistinlinin evlerinin yıkılacağını söyleyen Netanyahu, Batı Şeria'da İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarının "genişleyeceği" açıklamasını yaptı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün gece bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Netanyahu, Rubio'nun, ABD'nin "Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı harekete geçme niyetinde olduğunu" aktardı.UCM Başsavcısı Kerim Han'ın kendisi hakkındaki yakalama kararlarını "dikkatleri başka yöne çekmek için koruyucu bir kalkan oluşturmak" amacıyla aldığını öne süren Netanyahu, "Bu kalkan şimdi ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html
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benyamin netanyahu, donald trump, haberler, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
benyamin netanyahu, donald trump, haberler, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
Netanyahu 'Batı Şeria'da baskınlar genişleyecek' dedi, Trump ile görüşmeye ilişkin detay verdi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede İran dahil gündemdeki tüm konuları ele alacaklarını belirtirken Batı Şeria hakkında da açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, haftalık kabine toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeler ve ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'de hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağını aktaran Netanyahu, Graham'ı "kuruluşundan bu yana İsrail'in en büyük dostlarından biri" olarak nitelendirdi.
ABD'ye yarın gideceğini belirten Netanyahu, Trump ile görüşerek "İran'daki durum dahil gündemde bekleyen tüm konuları ele alacağını" ifade etti.
Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü
Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği duyurulmuştu.
Baskın, arama, gözaltı talimatları
İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısıyla başlayan olaylar hakkında konuşan Netanyahu, "köylere baskın yapma, arama yapma ve gözaltı" talimatları verdiğini duyurdu.
Netanyahu, Batı Şeria'nın Nablus kentinde iki Filistinlinin hastane baskınıyla gözaltına alınmasına ilişkin, bu kişilerin "hastanede saklandığını" iddia etti.Gözaltına alınan iki Filistinlinin evlerinin yıkılacağını söyleyen Netanyahu, Batı Şeria'da İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarının "genişleyeceği" açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün gece bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Netanyahu, Rubio'nun, ABD'nin "Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı harekete geçme niyetinde olduğunu" aktardı.
UCM Başsavcısı Kerim Han'ın kendisi hakkındaki yakalama kararlarını "dikkatleri başka yöne çekmek için koruyucu bir kalkan oluşturmak" amacıyla aldığını öne süren Netanyahu, "Bu kalkan şimdi ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.