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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/arakci-zelenskiy-irana-ait-ticari-bir-gemiyi-hedef-aldi-ve-bir-denizcinin-olumune-neden-oldu-1107561305.html
Arakçi: Zelenskiy, İsrail'in talebi doğrultusunda İran'a ait bir gemiyi hedef aldı ve bir denizcinin ölümüne neden oldu
Arakçi: Zelenskiy, İsrail'in talebi doğrultusunda İran'a ait bir gemiyi hedef aldı ve bir denizcinin ölümüne neden oldu
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Zelenskiy, İran'a ait ticari bir gemiyi hedef aldı ve bir denizcinin ölümüne neden oldu. Bu, İsrail'in talebi doğrultusunda... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
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Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda ekledi: Ne olmuştu?Vladimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını söylemişti.İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html
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abbas arakçi, ukrayna, haberler, abd
abbas arakçi, ukrayna, haberler, abd

Arakçi: Zelenskiy, İsrail'in talebi doğrultusunda İran'a ait bir gemiyi hedef aldı ve bir denizcinin ölümüne neden oldu

18:58 26.07.2026 (güncellendi: 19:29 26.07.2026)
© AP Photo / Manish SwarupAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Manish Swarup
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Zelenskiy, İran'a ait ticari bir gemiyi hedef aldı ve bir denizcinin ölümüne neden oldu. Bu, İsrail'in talebi doğrultusunda Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olan bir eylemdir" dedi.
Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda ekledi:

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev'deki 'bedavacı rejimin' gerçekleştirdiği bu eylemin yanıtsız bırakılamayacağını açıkça ifade ettim.

Ne olmuştu?

Vladimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını söylemişti.
İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.
Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
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