https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/arakci-zelenskiy-irana-ait-ticari-bir-gemiyi-hedef-aldi-ve-bir-denizcinin-olumune-neden-oldu-1107561305.html

Arakçi: Zelenskiy, İsrail'in talebi doğrultusunda İran'a ait bir gemiyi hedef aldı ve bir denizcinin ölümüne neden oldu

Arakçi: Zelenskiy, İsrail'in talebi doğrultusunda İran'a ait bir gemiyi hedef aldı ve bir denizcinin ölümüne neden oldu

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Zelenskiy, İran'a ait ticari bir gemiyi hedef aldı ve bir denizcinin ölümüne neden oldu. Bu, İsrail'in talebi doğrultusunda... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T18:58+0300

2026-07-26T18:58+0300

2026-07-26T19:29+0300

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Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda ekledi: Ne olmuştu?Vladimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını söylemişti.İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html

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abbas arakçi, ukrayna, haberler, abd