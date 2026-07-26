https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/kongo-demokratik-cumhuriyetindeki-ebola-salgininda-vaka-sayisi-3-bini-asti-1107561563.html
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında vaka sayısı 3 bini aştı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında vaka sayısı 3 bini aştı
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 3 bin 75’e yükseldi. Şu ana kadar 556 kişi iyileşti
2026-07-26T19:25+0300
2026-07-26T19:25+0300
2026-07-26T19:25+0300
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KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 3 bin 75’e, can kaybı ise 1354’e çıktı.Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere ülkenin beş eyaletine yayılan salgında, şu ana kadar 556 kişi iyileşti.Onaylanmış tedavi ya da aşı bulunmuyorKDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.2014'te başlayan saygında 30 bin kişiye bulaştıBir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ebola-fransaya-ulasti-ilk-ebola-vakasi-tespit-edildi-1106744888.html
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ebola, vaka sayısı, haberler
ebola, vaka sayısı, haberler
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında vaka sayısı 3 bini aştı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 3 bin 75’e yükseldi. Şu ana kadar 556 kişi iyileşti.
KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 3 bin 75’e, can kaybı ise 1354’e çıktı.
Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere ülkenin beş eyaletine yayılan salgında, şu ana kadar 556 kişi iyileşti.
Onaylanmış tedavi ya da aşı bulunmuyor
KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.
DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu
ilan etmişti.
Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.
2014'te başlayan saygında 30 bin kişiye bulaştı
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.
Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.