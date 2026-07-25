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Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü: Bir araç çukura düştü
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü: Bir araç çukura düştü
Sputnik Türkiye
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Mamak'ta bir yol çöktü. Bir otomobil çöken yola düştü. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle Mamak'ta yol çöktü. O sırada yoldan geçen bir araç oluşan çukura düştü. Geceden beri sağanak etkiliKentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Bir otomobil ise Mamak'ta Mutlu Caddesi'nde sağanak nedeniyle çöken yola düştü.Öte yandan, yine Mamak'ta bulunan İmam Alim Sultan Caddesi'nde sağanak nedeniyle asfaltta hasar meydana geldi. Başkentte sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.Su basan altgeçitte mahsur kaldıTurgut Özal 2 Bulvarı D200 Karayolu üzerinde yer alan alt geçitte su basması sonucu bir otomobil mahsur kaldı. Alt geçit, su tahliye edilene kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/meteorolojiden-35-kent-icin-sari-ve-turuncu-saganak-alarmi-cok-kuvvetli-geliyor-1107535909.html
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ankara, mamak, sağanak yağış
ankara, mamak, sağanak yağış
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü: Bir araç çukura düştü
10:02 25.07.2026 (güncellendi: 10:55 25.07.2026)
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Mamak'ta bir yol çöktü. Bir otomobil çöken yola düştü.
Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle Mamak'ta yol çöktü. O sırada yoldan geçen bir araç oluşan çukura düştü.
Geceden beri sağanak etkili
Kentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bir otomobil ise Mamak'ta Mutlu Caddesi'nde sağanak nedeniyle çöken yola düştü.
Öte yandan, yine Mamak'ta bulunan İmam Alim Sultan Caddesi'nde sağanak nedeniyle asfaltta hasar meydana geldi. Başkentte sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Su basan altgeçitte mahsur kaldı
Turgut Özal 2 Bulvarı D200 Karayolu üzerinde yer alan alt geçitte su basması sonucu bir otomobil mahsur kaldı. Alt geçit, su tahliye edilene kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.