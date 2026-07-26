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İran Meclis Başkan Yardımcısı: Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak
İran Meclis Başkan Yardımcısı: Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak" dedi.
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Nikzad, çevrimiçi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Nikzad, şöyle konuştu:Nikzad, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait bir ticari gemiyi hedef aldığı saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğini söyledi.Ne olmuştu?Vladimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html
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i̇ran, vladimir zelenskiy, haberler
İran Meclis Başkan Yardımcısı: Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak
17:19 26.07.2026 (güncellendi: 17:26 26.07.2026)
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak" dedi.
Nikzad, çevrimiçi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak.
Nikzad, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait bir ticari gemiyi hedef aldığı saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Vladimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.
Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.