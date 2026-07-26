https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-meclis-baskan-yardimcisi-ukraynanin-akilsizca-eylemi-cevapsiz-kalmayacak-1107559113.html

İran Meclis Başkan Yardımcısı: Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak

İran Meclis Başkan Yardımcısı: Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak" dedi.

2026-07-26T17:19+0300

2026-07-26T17:19+0300

2026-07-26T17:26+0300

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Nikzad, çevrimiçi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Nikzad, şöyle konuştu:Nikzad, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait bir ticari gemiyi hedef aldığı saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğini söyledi.Ne olmuştu?Vladimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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