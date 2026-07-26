https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/gazzede-sucicegi-krizi-iki-haftada-9-binden-fazla-vaka-1107549289.html

Gazze'de suçiçeği krizi: İki haftada 9 binden fazla vaka

Gazze'de suçiçeği krizi: İki haftada 9 binden fazla vaka

Sputnik Türkiye

Gazze'deki yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı kamplarda suçiçeği vakaları hızla artıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece iki haftada 9 bin 300... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T11:04+0300

2026-07-26T11:04+0300

2026-07-26T11:04+0300

dünya

gazze

han yunus

dünya sağlık örgütü (dsö)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

çiçek hastalığı

aşı

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Gazze'deki aşırı kalabalık kamplar, temiz suya erişim sıkıntısı ve hijyen koşullarındaki kötüleşme, suçiçeği salgınının hızla yayılmasına neden oluyor. Sağlık çalışanları, özellikle çocukların aynı çadırlarda yaşamak zorunda kalması nedeniyle hastaların izole edilemediğini ve salgının aileden aileye yayıldığını belirtiyor.Birleşmiş Milletler Sağlık Kümesi (Health Cluster), vakalardaki artışı aşırı kalabalık, yüksek hava sıcaklıkları ve temiz suya erişimin azalmasına bağladı. Vakaların yarısından fazlasının Han Yunus bölgesinde görüldüğü bildirildi.Aynı hafta içinde Gazze genelinde uyuz, bit ve impetigo dahil olmak üzere 18 binden fazla bulaşıcı cilt hastalığı vakası da kayıtlara geçti.Aşı eksikliği salgını büyütüyorGazze'de şu anda 1.7 milyon kişi, bin 600'den fazla kampta yaşamını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bölgede içme suyu, hijyen malzemeleri ve kanalizasyon hizmetlerinde ciddi yetersizlik yaşanıyor.Sağlık çalışanları, çocuklarda görülen vakaların büyük bölümünde tedavinin yalnızca kaşıntıyı azaltmaya ve ikincil bakteriyel enfeksiyonları önlemeye yönelik olduğunu, ancak bunun için gerekli temel ilaçların bile hızla tükendiğini ifade etti.Gazze Tıbbi Yardım Kurumu Direktörü Bassam Zaqout ise savaş sırasında doğan binlerce çocuğun aşı takvimini tamamlayamadığını, yeni aşı sevkiyatlarındaki kısıtlamaların da toplum bağışıklığının güçlendirilmesini engellediğini söyledi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki sağlık sisteminin ağır hasar gören tesisler, ilaç eksikliği ve sağlık personeli yetersizliği nedeniyle sınırlı kapasiteyle hizmet verdiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/cini-vuran-noul-tayfunu-715-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1107549048.html

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gazze, han yunus, dünya sağlık örgütü (dsö), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, çiçek hastalığı, aşı