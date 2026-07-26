https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/cini-vuran-noul-tayfunu-715-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1107549048.html

Çin'i vuran Noul Tayfunu: 715 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'i vuran Noul Tayfunu: 715 binden fazla kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Yılın Çin'i vuran en güçlü tayfunu olan Noul, ülkenin güneyinde hayatı olumsuz etkiledi. 715 binden fazla kişi tahliye edilirken, yüzlerce uçuş iptal edildi... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T10:25+0300

2026-07-26T10:25+0300

2026-07-26T10:25+0300

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Noul Tayfunu pazar sabahı Çin'in Guangdong eyaletine ulaştı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış getiren tayfun, hafta sonu boyunca Hong Kong ve çevresinde de etkili oldu.Yetkililer, tayfunun iç kesimlere ilerledikçe Jiangxi ve Hunan eyaletlerinde de kuvvetli rüzgar ve yoğun yağışlara neden olacağını, yağışların salı gününe kadar sürebileceğini bildirdi.Yüz binlerce kişi tahliye edildiÇin devlet medyasına göre, Guangdong eyaletinde 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgedeki tren seferleri pazar günü tamamen durdurulurken, Çin yönetimi birçok eyalette ani sel riski nedeniyle en üst seviyedeki uyarıları devreye aldı.Ulusal Meteoroloji Merkezi, başta Guangdong ve Fujian olmak üzere ülkenin güneyinde çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yetkililer özellikle dağlık bölgeler, nehir kenarları, vadiler, köprüler ve inşaat sahaları gibi sel riski yüksek alanlarda ek tedbir alınması çağrısında bulundu.Devlet televizyonu CCTV, Guangdong kıyısındaki Huilai ilçesinde çok sayıda ağacın şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini aktardı.Ulaşım aksadı, Hong Kong da etkilendiHong Kong Gözlemevi, tayfunun merkezinde saatte 110 kilometreye ulaşan sürekli rüzgarlar kaydedildiğini ve sistemin kara üzerinde ilerledikçe zayıflamaya başladığını açıkladı.Hong Kong Havalimanı İdaresi, pazar günü yaklaşık 350 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer tayfun süresince kent genelinde en az dokuz kişinin yaralandığını, uçuşların ise pazar öğleden sonra kademeli olarak yeniden başlatılmasının planlandığını bildirdi.Tayfunun kente yaklaştığı sırada yüksek katlı bir binadaki büyük bir iskele sistemi çökerken, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.Bu ayın başında Bavi Tayfunu nedeniyle Çin'de 2 milyondan fazla kişi tahliye edilmiş, Maysak Tayfunu da ülkenin güneyinde etkili olmuştu.

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