https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/gatilov-londra-ve-paris-gizlice-nukleer-cephaneliklerini-artiriyor-1107546587.html
Gatilov: Londra ve Paris gizlice nükleer cephaneliklerini artırıyor
Gatilov: Londra ve Paris gizlice nükleer cephaneliklerini artırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, İngiltere ve Fransa’nın kendi savundukları şeffaflık ilkesini çiğneyerek nükleer silah... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Londra ve Paris’in kendi savundukları şeffaflık ilkesini ihlal ederek nükleer cephaneliklerini gizlice genişlettiklerini söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mart ayında yaptığı açıklamada ülkesinin "gelişmiş nükleer caydırıcılık" dönemine girdiğini duyurmuştu. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde Paris, nükleer savaş başlığı sayısını artırmayı ve diğer Avrupa ülkelerinin ortak nükleer caydırıcılık tatbikatlarına katılmasına imkan tanımayı planlıyor.Macron’un açıklamalarına göre, Fransa’nın söz konusu yeni nükleer doktrinine İngiltere, Almanya, Polonya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İsveç ve Danimarka’dan oluşan sekiz Avrupa ülkesinin katılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/svr-almanyanin-gizlice-nukleer-silah-gelistirdigini-acikladi-tarihten-ders-almiyorlar-mi-1107389774.html
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gennadiy gatilov, bm cenevre ofisi, paris, londra, nükleer cephanelik, fransa, nato, abd, i̇ngiltere, emmanuel macron
gennadiy gatilov, bm cenevre ofisi, paris, londra, nükleer cephanelik, fransa, nato, abd, i̇ngiltere, emmanuel macron
Gatilov: Londra ve Paris gizlice nükleer cephaneliklerini artırıyor
Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, İngiltere ve Fransa’nın kendi savundukları şeffaflık ilkesini çiğneyerek nükleer silah kapasitelerini gizlice artırdığını; Londra'nın ABD taktik nükleer silahlarına yeniden üs açtığını, Paris’in ise Avrupa’da "ileri caydırıcılık" modelleri üzerinde çalıştığını belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Londra ve Paris’in kendi savundukları şeffaflık ilkesini ihlal ederek nükleer cephaneliklerini gizlice genişlettiklerini söyledi.
Londra ve Paris, nükleer cephaneliklerini şeffaf olmayan, yani gizli bir şekilde artırmaya başlıyor. Bunu yaparken bizzat savundukları 'şeffaflık' ilkesini ayaklar altına almaktan çekinmiyorlar.
Bunun ötesinde İngilizler, ABD’ye ait ‘taktik’ nükleer silahların yeniden kendi hava üslerinde konuşlandırılmasının önünü açıyor. Fransızlar ise ‘ileri caydırıcılık’ kavramının yöntemlerini tartışarak, Avrupa’daki nükleer silaha sahip olmayan ülkeleri de NATO’nun ‘ortak nükleer misyonlarına’ benzer istikrarsızlaştırıcı şemalara dahil ediyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mart ayında yaptığı açıklamada ülkesinin "gelişmiş nükleer caydırıcılık" dönemine girdiğini duyurmuştu. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde Paris, nükleer savaş başlığı sayısını artırmayı ve diğer Avrupa ülkelerinin ortak nükleer caydırıcılık tatbikatlarına katılmasına imkan tanımayı planlıyor.
Macron’un açıklamalarına göre, Fransa’nın söz konusu yeni nükleer doktrinine İngiltere, Almanya, Polonya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İsveç ve Danimarka’dan oluşan sekiz Avrupa ülkesinin katılması öngörülüyor.