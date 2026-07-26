https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/gatilov-londra-ve-paris-gizlice-nukleer-cephaneliklerini-artiriyor-1107546587.html

Gatilov: Londra ve Paris gizlice nükleer cephaneliklerini artırıyor

Gatilov: Londra ve Paris gizlice nükleer cephaneliklerini artırıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, İngiltere ve Fransa’nın kendi savundukları şeffaflık ilkesini çiğneyerek nükleer silah... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T00:33+0300

2026-07-26T00:33+0300

2026-07-26T00:33+0300

dünya

gennadiy gatilov

bm cenevre ofisi

paris

londra

nükleer cephanelik

fransa

nato

abd

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101514/65/1015146516_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_881a79576c4da6c4e34cb94bf2d45e3d.jpg

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Londra ve Paris’in kendi savundukları şeffaflık ilkesini ihlal ederek nükleer cephaneliklerini gizlice genişlettiklerini söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mart ayında yaptığı açıklamada ülkesinin "gelişmiş nükleer caydırıcılık" dönemine girdiğini duyurmuştu. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde Paris, nükleer savaş başlığı sayısını artırmayı ve diğer Avrupa ülkelerinin ortak nükleer caydırıcılık tatbikatlarına katılmasına imkan tanımayı planlıyor.Macron’un açıklamalarına göre, Fransa’nın söz konusu yeni nükleer doktrinine İngiltere, Almanya, Polonya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İsveç ve Danimarka’dan oluşan sekiz Avrupa ülkesinin katılması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/svr-almanyanin-gizlice-nukleer-silah-gelistirdigini-acikladi-tarihten-ders-almiyorlar-mi-1107389774.html

paris

londra

fransa

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gennadiy gatilov, bm cenevre ofisi, paris, londra, nükleer cephanelik, fransa, nato, abd, i̇ngiltere, emmanuel macron