https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/svr-almanyanin-gizlice-nukleer-silah-gelistirdigini-acikladi-tarihten-ders-almiyorlar-mi-1107389774.html
SVR, Almanya’nın gizlice nükleer silah geliştirdiğini açıkladı: ‘Tarihten ders almıyorlar mı?’
SVR, Almanya’nın gizlice nükleer silah geliştirdiğini açıkladı: ‘Tarihten ders almıyorlar mı?’
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR), Almanya'nın nükleer silah geliştirmeye yönelik gizli ve kapsamlı bilimsel çalışmalar yürüttüğünü, bu durumun NATO... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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SVR, önde gelen bir NATO üyesi devletin ilgili bakanlıklarının, Almanya'da nükleer silah üretimine odaklanan aktif araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden derin rahatsızlık duyduğunu bildirdi.30 üniversite ve 6 araştırma reaktörü devredeTeşkilattan yapılan açıklamada, Almanya'nın; özel malzeme bilimi, şok dalgası fiziği, nükleer fizik ve nötron fiziği gibi son derece hassas alanlarda geniş çaplı çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.Bu gizli ağa, aralarında Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü, Bochum Ruhr Üniversitesi, Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi, RWTH Aachen Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi'nin de bulunduğu 30 ulusal üniversite dahil edilmiş durumda.Pratik deneylerin de bu merkezlerde aktif olarak faaliyet gösteren 6 araştırma reaktöründe yürütüldüğü bildirildi.Alman sanayi devleri nükleer silahlanma için çalışıyorNATO'nun Brüksel'deki merkezinde de Alman aşırı titizliği ve yüksek enerjili patlayıcılar ile elektronik ateşleme sistemlerinin endüstriyel üretimine yönelik kurumlar arası yoğun koordinasyon yakından takip ediliyor.SVR'nin raporuna göre, bu tehlikeli faaliyetlere Almanya'nın önde gelen askeri-endüstriyel devleri entegre edilmiş durumda:Geliştirilen bu özel malzemeler ve askeri ekipmanlar, Alman Kara Kuvvetleri'ne ait poligonlarda düzenli olarak test ediliyor.Merz hükümetinin ‘militarist’ rüyası ve nükleer şemsiyeNATO askeri uzmanlarının değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, Berlin'in dışarıdan yardım almadan, 1 ila 3 ay içinde gerekli bölünebilir malzemeyi üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Dahası, Almanya'nın herhangi bir saha testi gerçekleştirmeden, bir yıl içinde çalışır durumda bir nükleer patlayıcı cihaz tasarlayabileceği vurgulandı.‘Tarihten hiç mi ders çıkarmıyorlar?’Mevcut Alman yönetiminin nükleer silahlara doğrudan erişim sağlama niyetinin, Berlin'deki rövanşist eğilimler nedeniyle Avrupa'da bile aşırı bir endişeye yol açtığı belirtilen SVR açıklamasında, tarihe sert bir atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:
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rusya, almanya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), friedrich merz, nato, nükleer silah
rusya, almanya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), friedrich merz, nato, nükleer silah
SVR, Almanya’nın gizlice nükleer silah geliştirdiğini açıkladı: ‘Tarihten ders almıyorlar mı?’
12:27 20.07.2026 (güncellendi: 12:36 20.07.2026)
Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR), Almanya'nın nükleer silah geliştirmeye yönelik gizli ve kapsamlı bilimsel çalışmalar yürüttüğünü, bu durumun NATO müttefikleri arasında bile büyük bir endişe yarattığını belirtti.
SVR, önde gelen bir NATO üyesi devletin ilgili bakanlıklarının, Almanya'da nükleer silah üretimine odaklanan aktif araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden derin rahatsızlık duyduğunu bildirdi.
30 üniversite ve 6 araştırma reaktörü devrede
Teşkilattan yapılan açıklamada, Almanya'nın; özel malzeme bilimi, şok dalgası fiziği, nükleer fizik ve nötron fiziği gibi son derece hassas alanlarda geniş çaplı çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.
Bu gizli ağa, aralarında Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü, Bochum Ruhr Üniversitesi, Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi, RWTH Aachen Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi'nin de bulunduğu 30 ulusal üniversite dahil edilmiş durumda.
Pratik deneylerin de bu merkezlerde aktif olarak faaliyet gösteren 6 araştırma reaktöründe yürütüldüğü bildirildi.
Alman sanayi devleri nükleer silahlanma için çalışıyor
NATO'nun Brüksel'deki merkezinde de Alman aşırı titizliği ve yüksek enerjili patlayıcılar ile elektronik ateşleme sistemlerinin endüstriyel üretimine yönelik kurumlar arası yoğun koordinasyon yakından takip ediliyor.
SVR'nin raporuna göre, bu tehlikeli faaliyetlere Almanya'nın önde gelen askeri-endüstriyel devleri entegre edilmiş durumda:
Geliştirilen bu özel malzemeler ve askeri ekipmanlar, Alman Kara Kuvvetleri'ne ait poligonlarda düzenli olarak test ediliyor.
Merz hükümetinin ‘militarist’ rüyası ve nükleer şemsiye
NATO askeri uzmanlarının değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, Berlin'in dışarıdan yardım almadan, 1 ila 3 ay içinde gerekli bölünebilir malzemeyi üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Dahası, Almanya'nın herhangi bir saha testi gerçekleştirmeden, bir yıl içinde çalışır durumda bir nükleer patlayıcı cihaz tasarlayabileceği vurgulandı.
“Almanya'nın zengin militarist geçmişi ve Friedrich Merz hükümetinin 'Alman ordusunu yeniden Avrupa'nın en güçlü ordusu yapma' planları dikkate alındığında, bu durum son derece ciddi bir alarm niteliğinde. Federal Şansölyelik yetkililerinin hastalıklı zihinlerinde kendi 'nükleer şemsiyelerini' yaratma planlarının çoktan filizlenmiş olması göz ardı edilemez."
‘Tarihten hiç mi ders çıkarmıyorlar?’
Mevcut Alman yönetiminin nükleer silahlara doğrudan erişim sağlama niyetinin, Berlin'deki rövanşist eğilimler nedeniyle Avrupa'da bile aşırı bir endişeye yol açtığı belirtilen SVR açıklamasında, tarihe sert bir atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:
“Hitler Almanyası'nın 'Wunderwaffe' (Mucize Silah) yaratma girişiminin sonunun ne olduğu herkesçe çok iyi biliniyor. Gerçekten tarihten hiçbir ders çıkarmıyorlar mı?!”