https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/filenin-sultanlari-sampiyonluk-icin-sahada-turkiye-brezilya-macinda-ilk-set-sona-erdi-1107556324.html
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada: Türkiye-Brezilya maçında ilk set sona erdi
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada: Türkiye-Brezilya maçında ilk set sona erdi
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. İlk seti Brezilya 25-23 aldı. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T15:00+0300
2026-07-26T15:00+0300
2026-07-26T15:00+0300
spor
filenin sultanları
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
fivb voleybol milletler ligi
brezilya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya...Çin'in Makao şehrinde oynanan müsabaka, TSİ 14.30'da başladı.İlk seti Brezilya 25-23 aldı.
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filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi, brezilya
filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi, brezilya
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada: Türkiye-Brezilya maçında ilk set sona erdi
Ayrıntılar geliyor
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. İlk seti Brezilya 25-23 aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya...
Çin'in Makao şehrinde oynanan müsabaka, TSİ 14.30'da başladı.
İlk seti Brezilya 25-23 aldı.