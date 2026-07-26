https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/cumhurbaskani-erdogandan-a-milli-kadin-voleybol-takimina-sampiyonluk-tebrigi-1107561453.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na şampiyonluk tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na şampiyonluk tebriği
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T19:07+0300
2026-07-26T19:07+0300
2026-07-26T19:11+0300
türki̇ye
filenin sultanları
recep tayyip erdoğan
şampiyonluk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan yayınladığı mesajla tebrik etti.Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda"Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı görsele de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/filenin-sultanlari-sampiyonluk-kupasini-aldi-1107559591.html
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filenin sultanları, recep tayyip erdoğan, şampiyonluk
filenin sultanları, recep tayyip erdoğan, şampiyonluk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na şampiyonluk tebriği
19:07 26.07.2026 (güncellendi: 19:11 26.07.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan yayınladığı mesajla tebrik etti.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda"Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı görsele de yer aldı.