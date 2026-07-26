https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/cumhurbaskani-erdogandan-a-milli-kadin-voleybol-takimina-sampiyonluk-tebrigi-1107561453.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na şampiyonluk tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na şampiyonluk tebriği

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti. 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T19:07+0300

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türki̇ye

filenin sultanları

recep tayyip erdoğan

şampiyonluk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan yayınladığı mesajla tebrik etti.Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda"Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı görsele de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/filenin-sultanlari-sampiyonluk-kupasini-aldi-1107559591.html

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filenin sultanları, recep tayyip erdoğan, şampiyonluk